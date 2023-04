Amici 22, Emanuel Lo sfida Ramon Agnelli con Maddalena Svevi/ Le reazioni al guanto

Amici 22 di Maria De Filippi, Ramon Agnelli é chiamato a sfidare Maddalena Svevi: il guanto di sfida al quarto serale

Si infiamma la competizione di Amici 22 di Maria De Filippi, con Ramon Agnelli che riceve un guanto di sfida da Emanuel Lo a prova variegata di danza classica, modern e contaminazioni.

Amici 22 di Maria De Filippi, Emanuel Lo punge Alessandra Celentano

Quando si fa sempre più vicino l’appuntamento del sabato sera di Amici 22, Emanuel Lo destina all’allievo pupillo di Alessandra Celentano un rvm, che preannuncia la possibilità di un nuovo spettacolare guanto di sfida da talent show di Maria De Filippi, al quarto serale. Occasione in cui la pupilla del mittente, Maddalena Svevi, si vedrebbe sfidare Ramon Agnelli: “Ramon ciao, in ogni ballerino entrato al talent ho visto impegno e miglioramenti, e ti ho visto eccellere solo nel tuo…-dichiara tra le righe della comunicazione di sfida l’insegnante di ballo avverso a Ramon Agnelli -, non so se sia colpa tua o della tua insegnante”. Insomma, il guanto di sfida lanciato a Ramon non lesina una frecciatina al veleno ad Alessandra Celentano, tacciata a quanto pare di non aver affrontato un lavoro tecnico e stilistico con il pupillo di danza classica, di apertura ad altri generi: “ho deciso di lanciare un guanto sulla versatilità”, rimarca, quindi, in sintesi l’annuncio di Lo. E il guanto é consistente di una prova di “classico, hip hop e modern e su tutti gli stili bisogna esibirsi a piedi nudi”.

Ma quali saranno le reaction al guanto, qualora questa prova si confermasse al quarto serale, e soprattutto che gli sfidanti Ramon Agnelli e Maddalena Svevi possano rifiutare la prova? Dal suo canto Maddalena Svevi temerebbe la prova voluta dal suo stesso insegnante, per via della parte di danza classica coreografata, e Ramon Agnelli invece giudicherebbe di estrema difficoltà la parte della choreo oggetto di sfida prettamente modern. Che il guanto sia contestato ai giudici, in una richiesta di annullamento, da parte degli sfidanti? Chissà.

