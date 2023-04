Amici 22, Federica Andreani: “Cantavo solo in camera..”/ La verità dell’eliminata

Amici 22 di Maria De Filippi, Federica Andreani replica ai detrattori: la reaction al verdetto dell’eliminata

Per il gran dispiacere dei fan protagonisti della polemica web del momento, Federica Andreani é l’eliminata al quinto serale di Amici 22 di Maria De Filippi. Nelle ore segnate dai risultati del ballottaggio a rischio eliminazione e che la vede contrapporsi a Ramon Agnelli al rientro nella casetta dei concorrenti dalla puntata, Maria De Filippi consola i due rivali. A Federica e Ramon, visibilmente provati alla visione dei ballerini e cantanti coinquilini sconvolti al pensiero della nuova eliminazione, vanno le sentite parole di conforto della conduttrice: “Più andiamo avanti e più diventa difficile- sono le sentite parole che registra Maria De Filippi, prima di nominare l’eliminato al serale di Amici 22, ribaltando i risultati di ogni annesso sondaggio web che darebbe il talento della danza classica Agnelli come l’agnello sacrificale per il salvataggio della beniamina della rete-. Ed è difficile per tutti direi. Ricordo però che questo è un programma televisivo e che c’è un vincitore del ballo e uno del canto, tutto qui. Perché non è una sconfitta personale, ma solo un’eliminazione di una trasmissione“.

E non appena udito il suo nome, come l’eliminata definitiva, Federica Andreani rilascia un lungo sfogo. Parole che si configurano come una replica che é indirettamente rivolta ai detrattori. Se da una parte ci sono i fan che la sostengono, al punto da arrivare a scommettere che si sarebbe qualificata tra i concorrenti in corsa alla finale di Amici 22, d’altro canto c’é chi la critica, tacciandola di fingersi un’autodidatta nel canto, in TV, con lo scopo di accalappiarsi visibilità e consensi mediatici.

“Il ballottaggio con Ramon non era semplice e lo sapevo -é la reaction consapevole di Federica al verdetto dei giudici Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofré che spiazza, fan e non della esordiente-. So quanto è bravo e forte. Sinceramente non mi aspettavo nemmeno di entrare nella scuola”. Quindi, la replica della pupilla di Arisa all’accusa-.Venivo dal nulla, non avevo mai fatto nulla, nemmeno una lezione di canto. Io avevo fatto i casting per quasi un gioco, un divertimento. Perché io cantavo solo in camera mia. Per me è stata una sorpresa e dall’altra parte ho avuto paura, perché andavo incontro a qualcosa che nemmeno sapevo cosa fosse. Forse mi ha aiutato l’inconsapevolezza, mi ha fatto buttare nelle cose. Vengo dal fare la parrucchiera quindi ogni giorno era un regalo. Ho fatto una cosa che per me era impossibile. Ogni giorno ero felice”.

La promessa di Federica Andreani, nell’addio ad Amici 22

In un bilancio tra passato e presente, in prospettiva del futuro, quindi l’eliminata prosegue tra i ringraziamenti: “Ho avuto la possibilità di imparare tante cose, conoscere professionisti che fuori non aver mai visto. Gli insegnanti di canto sono stati strepitosi. Poi tutti, dalla redazione, alla produzione. Ho conosciuto persone d’oro e sono contenta perché ho avuto la consapevolezza di quello che sapevo fare e piano, piano sono diventata più sicura di me stessa. Ho trovato tante belle persone e tanti amici. Mi mancheranno tutti tantissimo”. L’addio della Andreani al talent show, infine, conclude con il rinnovato ottimismo: ” voglio continuare a fare questo nella vita. Adesso voglio fare un in bocca al lupo a chi resta. Date il massimo, vi voglio bene e vi seguirò da fuori. E mi faccio un in bocca al lupo da sola che magari mi serve”.











