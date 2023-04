Amici 22, Federica Andreani: “Ora ha inizio..”/ Rotto il silenzio dell’eliminata

Amici 22 di Maria De Filippi, Federica Andreani é ospite a Verissimo: che succede dopo l’eliminazione?

Reduce dall’eliminazione ad Amici 22 di Maria De Filippi, l’attesa ospite a Verissimo, Federica Andreani, dà il via ad una nuova fase della sua vita. O almeno questo è stando a quanto si apprende dal nuovo stato social che la diretta interessata, ospite in studio prevista alla puntata di Verissimo del 22 aprile 2023, ora rende pubblico e condivide con i fan e non, nel web.

“Con questo post voglio ringraziare tutti voi che mi supportate costantemente- si legge tra le righe d’esordio del sentito messaggio che rompe il silenzio social dell’eliminata al quinto serale di Amici 22, dichiarazioni condivise online dal profilo Instagram di Federica Andreani-, che spendete per me bellissime parole, che mi fate sentire sempre il vostro calore, che mi seguite dal principio rendendo il tutto più bello”.

Insomma, ben al di là della eliminazione subita al talent show di Maria De Filippi, su votazioni espresse dai giudici Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofré e Michele Bravi al termine del ballottaggio che vedeva la giovane schierata contro Ramon Agnelli, Federica Andreani si dice grata al caloroso sostegno dell’occhio pubblico. In molti, ai sondaggi sull’eliminazione tra la cantante e il ballerino, via social, tra gli internauti davano il giovane come il nuovo eliminato, a dispetto del verdetto dei giudici.

Federica Andreani e Arisa pronte a unirsi in un duetto?

E il messaggio social dell’eliminata di Amici 22 nonché ospite a Verissimo, poi, prosegue in conclusione del bilancio consuntivo che si chiude in positivo a prima firma di Federica Andreani: “Questo percorso ad Amici è giunto al termine ed io mi porto a casa un bagaglio enorme, una bellissima esperienza nella quale ho avuto la possibilità di crescere, conoscere tante belle persone e fare tante esperienze emozionanti. Ora inizia un nuovo capitolo!!”.

E il nuovo chapter, nella vita di Federica Andreani, ha il via con l’attesa ospitata TV prevista a Verissimo dell’eliminata e ormai ex allieva cantante di Arisa ad Amici. Questo, con l’ipotesi che la giovane ex parrucchiera e la cantante di Sincerità possano a breve unire le ugole in una collaborazione per un nuovo singolo in duetto, nell’industria musicale, dal momento che Arisa – via social- esorta l’ex allieva a non abbandonare la musica quando é ormai fuori dalla competizione dei talenti di Amici.











