Amici 22 finale, chi é il vincitore?/ Pronostici: Angelina prima, Isobel minaccia e..

Amici 2023 di Maria De Filippi, i bookmakers indicano la rosa dei candidati al titolo di vincitore

Isobel Fetiye Kinnear é una tra i candidati favoriti alla vittoria di Amici 2023 di Maria De Filippi, tanto da rappresentare una minaccia per la vincitrice del talent annunciata, Angelina Mango.

O almeno questo é stando alle quote di scommesse che si rilevano sulla piattaforma online di scommessa per i bookmakers, targate Snai, che aggiornate al 24 marzo 2023 danno Isobel Fetiye Kinnear seconda favorita tra i candidati al trionfo del talent show, alle spalle, anche se in un distacco a distanza ravvicinata dalla prima candidata, di Angelina Mango. Quest’ultima, cantautrice allieva di Lorella Cuccarini, é data per la vincitrice annunciata di Amici 2023 di Maria De Filippi, quotata a 2,00, mentre poco distante da lei vi é alle spalle, per effetto di un vero exploit che si rileva nell’ultimo periodo, il fenomeno australiano e ballerina allieva di Alessandra Celentano, Isobel Fetiye Kinnear. Insomma, il montepremi finale unitamente ad altri riconoscimenti al talento previsti alla finale di Amici 2023 si vedrebbero contesi in un preannunciato testa a testa tra le due bionde protagoniste TV del talent prodotto e condotto da Maria De Filippi. Ma non é tutto.

Mattia Zenzola, tra i papabili finalisti di Amici 2023?

Perché, sul podio della classifica relative alle quote Snai, per le scommesse dei bookmakers sul titolo di vincitore finale di Amici 2023, habemus poi Aaron Cenere: il cantautore allievo di Rudy Zerbi é quotato a 4,50, doppiando così Isobel. Nella Top5 della rosa dei candidati favoriti al titolo di vincitore di Amici 2023 e quindi tra i supposto cinque papabili finalisti del talent, relativamente all’ipotesi di una finale a 5 prevista nella fase serale in corso, vi é poi quarto classificato il cantautore allievo di Arisa, Wax, quotato a 6,50.

Quinto ed ultimo in Top5, é invece il ballerino latinista e allievo di Raimondo Todaro, Mattia Zenzola: sempre secondo gli stessi dati di scommesse, forniti sulla piattaforma online Snai, lui é indicato con la quota di scommesse indicata a 7,50.

Chi vincerà Amici 2023? Staremo a vedere.

