Amici 22, Francesca Tocca: “Io ti penserò..”/ La dedica a Umberto Gaudino

Si fa calda l’atmosfera ad Amici 22, adesso che nell’attesa per la finale del talent show Francesca Tocca destina una dedica a Umberto Gaudino, mandando il web in tilt. É ormai risaputo che la primadonna nel corpo di ballo di Amici, Francesca Tocca, sia recentemente tornata a fare coppia fissa con l’insegnante di ballo al talent show, Raimondo Todaro. Motivo per cui non può dirsi scontata la dedica social che la Tocca destina al collega ballerino professionista ed ex concorrente ad Amici, Umberto Gaudino, il quale é insieme a lei uno dei sex symbol che la storia di Amici di Maria De Filippi ricordi.

“A mezzanotte sai che io ti penserò…”- é l’incipit del messaggio social che correda la dedica social del momento, che Francesca destina via Instagram ad Umberto di Amici, a corredo di un video che immortala i due ballerini mentre si lasciano andare ad un travolgente paso doble. Ma non é tutto. La dedica, che vuole essere un sentito messaggio di auguri di buon compleanno al festeggiato originario di Napoli, Umberto Gaudino, poi prosegue da parte di Francesca Tocca: “Tanti Auguri Amico mio! Vorrei dirti tante cose ma sai che non sono brava a parole, ma credo anche che con te non servono parole… tu sai… mi limito solo a dirti grazie.Grazie per la persona che sei. Grazie perché ci sei sempre. Grazie perché sei felicità. Grazie per tutte le emozioni condivise… Non cambiare mai. Tvb @umbertusss”.

Web in tilt per la dedica targata Amici 22

Una dedica social particolarmente sentita, che, intanto, manda in tilt il popolo del web registrando tra le reazioni social più disparate. E non mancano, tra le reazioni al post– perlopiù messaggi di auguri di buon compleanno a Gaudino- i fan del duo esplosivo di ballerini professionisti, che si dicono al settimo cielo. Questo, per la manifesta e palpabile intesa tra i beniamini, che trapela dal video divenuto virale sul re dei social. Ma cosa possa pensare Raimondo Todaro, rispetto al gesto di Francesca per Umberto, resta l’arcano da svelare.

