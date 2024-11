Raimondo Todaro e Francesca Tocca sono più innamorati che mai. Crisi superata per l’ex insegnante ed ex ballerina di Amici di Maria De Filippi, grandi assenti nella stagione 2024-2025. I due si sono conosciuti quando entrambi erano giovanissimi proprio grazie alla danza, in particolare la danza latino americana.”Iniziammo a ballare insieme. Lui già lavorava a Catania, non potevamo fare Catania-Roma, mi chiese di trasferirmi. Feci la valigia e andai” – ha rivelato la ballerina Francesca Tocca ospite di Verissimo da Silvia Toffanin.

Chi è Francesca Tocca: la ballerina professionista ha lasciato Amici 2024?/ I rumor: “Per Raimondo Todaro…”

Per circa due anni hanno ballato e lavorato insieme, ma non è scattato nulla anche perchè entrambi erano impegnati in altre relazioni. Anzi tra i due all’inizio c’è stato un rapporto di grande amicizia, ma tutto è cambiato dopo una cena a Roma. “Mi fece sentire una canzone. Poi si fece trovare in un posto e mi disse che si era innamorato di me” – ha confessato la ballerina che parlando della loro storia senza remore l’ha descritta come una bella storia d’amore.

Perchè Francesca Tocca ha lasciato Amici / Il marito Raimondo Todaro e 'una lite con Maria De Filippi'

Raimondo Todaro e Francesca Tocca: dalla crisi all’amore ritrovato

Come tutte le storie d’amore, anche Raimondo Todaro e Francesca Tocca hanno vissuto i classici momenti di up & down. Momenti di crisi e di allontanamento che stavano per minare definitivamente il loro amore. Tutto è cambiato per delle piccole cose fino a quando hanno iniziato a non parlarsi più. Poi è arrivata la separazione, anche se Todaro in cuor suo sapeva sempre di amarla. Due anni distanti da separati sono serviti ad entrambi per capire che il loro amore non poteva finire così.

Ancor di più perchè ad unirli per sempre c’è la figlia Jasmine che ha sempre creduto nell’amore di mamma e papà. “Siamo tornati uniti, ha vinto lei” hanno detto i due ballerini da Verissimo che non nascondono per il futuro di poter allargare un giorno la famiglia.

Francesca Tocca, chi sono i genitori/ "Sono qui grazie a loro", poi il grande legame con la madre