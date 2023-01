Amici 22, fuori i secondi inediti/ Al via la gara radio di Rebecca Staffelli!

Amici 22 di Maria De Filippi introduce i secondi singoli dei cantanti

La nuova puntata di Amici 22, che suggella il ritorno nei palinsesti Mediaset del talent di Maria De Filippi, anticipa il rilascio dei rispettivi secondi singoli dei cantanti in corsa. O almeno questo é stando alle ultime anticipazioni TV riprese online da Amici news e Superguida TV. Stando alle stesse, nel dettaglio, é previsto a partire del prossimo 10 gennaio 2023 il rilascio dei nuovi e secondi singoli dopo l’esordio con il primo singolo di debutto ad Amici 22, per i concorrenti cantanti. Nei giorni dell’attesa del rilascio, quindi, i ragazzi di Amici 22 potrebbero presentare nello slot TV del daytime settimanale previsto su Canale 5 a partire dal 9 gennaio 2023 e dalle ore 16:10, i loro nuovi singoli in vista della pubblicazione. E nel frattempo, alla nuova puntata domenicale del talent, la speaker radiofonica Rebecca Staffelli indice una nuova gara musicale.

Si tratta di un contest sugli inediti dei cantanti in corsa ad Amici 22, che quindi conferirà il titolo di miglior singolo ad un solo elemento, tra i concorrenti nel circuito canto del talent show.

Il premio in palio alla gara inediti di Amici 22

La speaker radiofonica di Radio 105 dà quindi il via alla nuova sfida nella competizione di Amici 22, il cui premio in palio può dirsi una grande chance promozionale per il futuro vincitore. Si tratta della possibilità, prevista all’orizzonte per il cantante trionfatore del contest sul miglior singolo di Amici 22, di poter rilasciare un’intervista in partnership con tutti i network radio che collaborino con le reti Mediaset, la grande azienda facente capo a Piersilvio Berlusconi di cui Amici di Maria De Filippi é uno dei format TV di punta, su Canale 5.

