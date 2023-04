Amici 22, gara ballo a teatro: chi é vincitore?/ Alessio TOP, Ramon delude e Mattia..

Amici 22 dà il via alla nuova gara di ballo: il giudice é Marcello Sacchetta e…

Si fa infuocata la competizione di Amici 22, con la nuova gara di ballo a teatro aperta ai concorrenti ballerini del talent e che vede Alessio Cavaliere vincitore finale. La gara é indetta da Marcello Sacchetta e chiama i ballerini concorrenti di Amici 22 a sfidarsi in una choreo di danza a scelta, in una live session teatrale. Al termine della prova é prevista una classifica generale, stilata dal giudice, Marcello Sacchetta, così come si evince dal daytime di Amici 22 datato 5 aprile, che anticipa il quarto serale del talent show di Maria De Filippi.

Ultimo e quinto classificato alla gara di ballo teatrale é Mattia Zenzola. Il biondo esibisce un cha cha sulle note di Titanium, una prova che vuole essere la testimonianza della rinascita artistica del giovane concorrente dopo l’infortunio che lui aveva lo scorso anno e che lo vedeva costretto al ritiro ad Amici 20. Tuttavia, Marcello sentenzia aspramente sul concorrente, con una critica a cui una larga parte del web fa eco: “Giusta osservazione di Marcello…a me Mattia piace, ma é vero che ha guardato sempre per terra -supporta il giudice, tra i commenti social degli spettatori di Amici 22, il messaggio di un utente attivo su Instagram -, critiche costruttive allora esistono…bravo Marci”.

Alessio vince il circuito danza di Amici 22?

Quarto e penultimo posto per un deludente Ramon Agnelli, che da ormai rodato ballerino con esperienze formative a teatro alla gara esibisce un assolo di danza sulle note di Ali di Irama. Al ballerino di danza classica il giudice consiglia di liberarsi dagli schemi, lasciandosi trasportare dal suo io recondito, in primis mentalmente. Terzo posto per Maddalena Svevi, che si esibisce in un assolo modern sulle note di I’ll never love again di Lady Gaga, che lei reputa un passo a due tra l’io di oggi e la Maddalena baby di un tempo. La sentenza del giudice é al grido di: “puoi osare!”. Secondo posto per la ballerina australiana, Isobel Fetiye Kinnear, candidata favorita tra i concorrenti ballerini alla vittoria del circuito danza di Amici 22, secondo i sondaggi web. La ballerina si esibisce sulle note di Take me to church di Hozier, una performance sull’amore per se stessi. E Sacchetta consiglia all’australiana di perfezionare il dosaggio dell’energia durante la performance sul palco. Primo classificato é, invece, Alessio Cavaliere. Il ballerino di hip hop napoletano presenta una choreo sulle note di Puto, volta a rappresentare la sua energia. Una prova che Marcello Sacchetta ritiene eccezionale, per la manifesta pulizia nella qualità del movimento di Napoli. Che Alessio possa soffiare il titolo di vincitore di Amici 22, a Isobel?

