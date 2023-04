Amici 22, gara ballo: Isobel e Maddalena conquistano Open/ Mattia e Ramon a rischio?

Amici 22 di Maria De Filippi, Isobel Fetiye Kinnear e Maddalena Svevi conquistano il contratto per Open

Si infiamma la competizione nel circuito ballo, ad Amici 22, con Isobel Fetiye Kinnear e Maddalena Svevi che conquistano un contratto di lavoro, sbaragliando la concorrenza di Mattia Zenzola e Ramon Agnelli. Così come emerge al rinnovato daytime di Amici 22, datato 20 aprile 2023, nell’attesa che precede la sesta puntata serale del 22 aprile si presenta al talent l’ex protagonista di Amici di Maria De Filippi, ballerino e coreografo, Santo Giuliano, che apre così un nuovo contest. Si tratta di un’audizione aperta ai concorrenti ballerini in corsa per un posto alla finale di Amici 22 prevista per il 14 maggio 2023: i competitor in corsa sono nel dettaglio Isobel Fetiye Kinnear, Maddalena Svevi, Ramon Agnelli e Mattia Zenzola. L’audizione aperta ai competitor, preparata dall’ex Amici Giuliano e giudicata dal direttore artistico di fama internazionale Daniel Erzalow, si compone di una fase di improvvisazione e una choreo appresa in sede di giudizio, per la chance dell’ingaggio previsto in un contratto di partecipazione allo spettacolo Open. Lo show per cui Daniel é alla ricerca di otto ballerini. Al termine dell’audizione, sulla base delle varie performance registrate ad Amici 22 di Mattia Zenzola, Ramon Agnelli, Maddalena Svevi e Isobel Fetiye Kinnear, Daniel decide di proporre un contratto di lavoro alle due ballerine, che così si consacrano come le favorite tra i concorrenti per un posto alla finale di Amici 22 relativamente al circuito ballo rivale parallelo del circuito canto al talent show.

Mattia Zenzola e Ramon Agnelli eliminati ad Amici 22?

“Tutti e quattro sono veramente bravi, Maddalena e Isobel vi voglio prendere per la tournèe”, sentenzia il direttore artistico di Open, motivo per cui Ramon Agnelli e Mattia Zenzola si direbbero i concorrenti più a rischio tra i ballerini rispetto al margine di possibilità di rivelarsi tra i nuovi eliminati ad Amici 22. Tuttavia Daniel non chiude le porte di Open e in generale la chance di una collaborazione in futuro a Mattia e Ramon: “Mattia e Ramon mi piacciono molto…voglio capire ancora…”, aggiunge l’esperto.

E all’atteso sesto serale di Amici 22, intanto, i giudici potrebbero prendere in considerazione la promozione di Isobel e Maddalena e la sospensione in giudizio di Mattia e Ramon decretatesi alla nuova audizione di ballo. Tanto da nominare al ballottaggio dei tre canonici nominati candidati all’eliminazione i due ballerini.

