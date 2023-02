Amici 22 gara canto, giudice Tiziano Ferro/ Angelina in Top3 con Cricca e…

Amici 22 di Maria De Filippi, le anticipazioni TV del 12 gennaio 2023: Tiziano Ferro giudice della gara canto

Si infiamma la competizione di Amici 22 di Maria De Filippi con la rinnovata gara di canto domenicale, che vede Angelina Mango in Top3 con Federica Andreani e Cricca. Relativamente alle anticipazioni di Amici news e Superguida TV -della puntata prevista per il 12 gennaio in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity- Tiziano Ferro é anticipato giudice della rinnovata gara. Aperta tra i concorrenti cantanti nella scuola di Amici 22 e giudicata da Ferro con annesse votazioni, questa vede delineata una classifica finale con in pole position Angelina Mango. Come indicato nel seguente ordine di arrivo:

Angelina Mango prima: la figlia d’arte di Pino Mango, tuttavia, non riceve la maglia di accesso al Serale di Amici 22. L’insegnante Lorella Cuccarini la sprona a raggiungere ancora una volta, per la seconda settimana di fila, la #1 alla gara canto e sarà al serale alla nuova pole position raggiunta.

Aaron Cenere secondo

Federica Andreani terza: canta Because the night

Cricca quarto: canta I lived

Niveo quinto: canta Someone only we know. Tiziano Ferro gli riconosce una buona esibizione, anche perché seppur non conoscendolo gli arrivano le sue fragilità nel canto.

Jore sesto: canta Scudo

NDG settimo: canta Me rehuso con barre

Wax ottavo: canta Your song e Tiziano Ferro gli riconosce la bravura nonostante la difficoltà della canzone.

Piccolo G nono: canta una cover sulle note di Tiziano Ferro con l’aggiunta di barre.

Piccolo G nuovo eliminato, ad Amici 22?

Che l’ultima posizione in classifica possa rivelarsi un rischio eliminazione ad Amici 22, per Piccolo G? Nel frattempo l’insegnante Rudy Zerbi anticipa l’entrata nella scuola di Mezkal, candidato al banco di canto, forse per una sostituzione con uno tra i suoi allievi titolari e tra questi a rischio c’é proprio Piccolo G, oltre ad Aaron Cenere e Jore. Chi la spunterà?

