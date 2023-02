Amici 22, gara Radio Mediaset: chi sono i 2 vincitori?/ Il verdetto é una coppia!

Amici 22 di Maria De Filippi, Piccolo G e Federica Andreani tra i concorrenti del contest Radio Mediaset

Si infiamma la competizione di Amici 22 di Maria De Filippi, con la gara inediti indetta da Radio Mediaset tra i cantanti in corsa al talent. Nella nuova puntata del talent show di Canale 5, datata 5 febbraio 2023, la gara degli inediti di Amici 22, che vede finalisti Piccolo G, Federica Andreani e Angelina Mango, Wax, ha un verdetto, il cui comunicato arriva dal primo player radiofonico nazionale in Italia! Radio Mediaset, con un verdetto facente capo a Rebecca Staffelli di Radio 105 comunicato nello studio TV alla nuova puntata domenicale di Amici 22, risponde al contest: chi é il vincitore della gara radiofonica aperta tra gli inediti?

La coppia vince ad Amici 22, prima di San Valentino: il premio-Radio

A concorrere per la vittoria del contest di Radio Mediaset, il gruppo formato dai network radiofonici che collaborano con le reti facenti capo a Mediaset (R101, Radio 105, Virgin Radio, Radio Subasio, Radio Montecarlo, Radio Norba, ndr), sono i rispettivi inediti dei concorrenti in corsa: Acquario, 26 modi, Voglia di vivere, Ballerine e guantoni. E a sbaragliare la concorrenza del canto, ad Amici 22, é la coppia-inediti dei fidanzati: Piccolo G e Federica Andreani! Habemus gli innamorati vincitori, prima di San Valentino!

Gli inediti Acquario e 26 modi, rispettivamente di Piccolo G e Federica Andreani, segnano il maggior numero di passaggi radiofonici registrati on air su Radio Mediaset! Un vero coup de radio, come direbbero i francesi. Un colpaccio, quello segnato dal cantautore allievo di Rudy Zerbi e la cantante allieva di Arisa, del tutto inaspettato rispetto alle aspettative generali dell’orecchio radio, che avrebbe scommesso sulla vittoria di Wax e Angelina Mango. E il premio ai vincitori più trasmessi e ascoltati in radio? Viene conferita loro la chance di poter essere intervistati da tutte le radio citate e, infine, é prevista la partecipazione promozionale al tour estivo di Radio 105.

