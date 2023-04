Amici 22, Gianmarco Petrelli contro gli Oriele del GFvip?/ Il gesto che non sfugge

Amici 22 di Maria De Filippi, Gianmarco Petrelli boccia gli Oriele del GFvip 7?

Gianmarco Petrelli non avrebbe fatto il tifo per la vittoria degli Oriele al Gf vip 7 appena concluso, o almeno questo lascerebbe intendere l’ex Amici 22. O almeno questo lo si deduce da un intervento crossover, che miscela gli ormai ex protagonisti in quanto eliminati di Amici 22, Piccolo G e Gianmarco Petrelli, con la ballerina professionista di Amici ed ex Amici 20, Giulia Stabile, con il contenuto di uno web-space dedicato alla coppia del momento, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Confrontandosi con Piccolo G e Giulia stabile sulle dinamiche del gioco della Casa più spiata d’Italia, la cui ultima edizione si é conclusa con la vittoria di Nikita Pelizon a discapito della seconda classificata Oriana Marzoli, Gianmarco Petrelli sorprende gli internauti. Nell’intervento via Twitter, il ballerino modern di Amici 22 non farebbe mistero di non essere un fan dei concorrenti del GFvip 7 più chiacchierati del momento, gli Oriele, mentre la ballerina professionista dichiara di aver fatto il tifo sfegatato proprio per la coppia formata da Oriana e Daniele nel corso del reality della Casa.

Amici 22, Alessio Cavaliere fuori dal serale: é polemica/ Talent lo premia

“All’epoca, parlo di mesi fa, perché poi non abbiamo più visto il GF Vip, io simpatizzavo molto per Edoardo Tavassi.-fa sapere nell’intervento rivelatorio, Gianmarco-. La sua simpatia nella casa metteva molta allegria”. Una confidenza particolarmente curiosa, che non solo fa luce sulla preferenza di Gianmarco Petrelli maturata rispetto al cast dei concorrenti del GF vip 7, che tra l’altro boccerebbe la prima e la seconda classificata nell’ordine di arrivo al realty, Nikita e Oriana. Al contempo, infatti, si rileva dalla stessa confidenza anche un segreto svelato dal ballerino modern.

Amici 22, Alessio: esplode il triangolo con Samu e Paky/ Web in tilt per la reunion!

Il segreto top-secret, nel crossover

Nell’intervento post-talent, nel dettaglio, Gianmarco Petrelli svela, forse inconsapevolmente, che nella casetta dei talenti di Amici ci sia stato modo e occasione di seguire il gioco dei vipponi condotto da Alfonso Signorini. Una curiosità che suggella il crossover di Amici & Grande Fratello vip, tra i format più seguiti in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity.

LEGGI ANCHE:

Amici 22, Alessio Cavaliere: che succede dopo l'eliminazione?/ "Amaro in bocca.."

© RIPRODUZIONE RISERVATA