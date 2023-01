Amici 22, Gianmarco Petrelli grande assente: c’entra il Capodanno choc?/ La risposta

Amici 22 di Maria De Filippi, Gianmarco Petrelli é grande assente in studio alla puntata domenicale

Prosegue il percorso scolastico dei concorrenti di Amici 22 di Maria De Filippi e intanto Gianmarco Petrelli si rileva grande assente alla puntata domenicale del talent. L’assenza del ballerino allievo di Alessandra Celentano ad Amici 22 é anticipata dagli spoiler TV di Amici news e Superguida TV, relativi alla puntata domenicale del talent datata 22 gennaio 2023, prevista in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity. Cosa provoca l’assenza di Gianmarco Petrelli ad Amici 22? Il mistero della grande assenza s’infittisce dopo il giallo del fatto grave verificatosi al Capodanno 2023 choc, censurato in tv. Oltretutto il ballerino e allievo di Alessandra Celentano é reduce da un confronto con l’amata Megan Ria, verificatosi nella casetta dei talenti di Amici con la ballerina che gli chiede da tempo certezze in merito ai loro rapporti interpersonali avviati nella casetta dei talenti concorrenti di Amici 22 di Maria De Filippi.

La verità degli spoiler TV

E gli spoiler delle fonti riprendono testualmente un’indiscrezione inaspettata, lanciata da una fonte insider: “Inoltre volevamo dirvi anche un’altra cosa. Al termine della registrazione una ragazza chiede dove fosse Gianmarco e le viene risposto testualmente: “È UN PO’ MALATUCCIO”. Insomma, l’assenza di Gianmarco Petrelli potrebbe giustificarsi per uno stato influenzale del ballerino e non si esclude l’ipotesi di una possibile positività al Covid 19. #Amici22”.

Per saperne di più, intanto, non ci resta che continuare a seguire gli appuntamenti TV di Amici 22 di Maria De Filippi, mentre sale sempre di più l’attesa generale dei telespettatori per la fase serale dello show, il cui via é previsto per la primavera 2023 di Canale 5.

