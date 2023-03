Amici 22, Isobel e Cricca stanno ancora insieme?/ Gesto d’amore al secondo serale: lo spoiler!

Isobel e Cricca di Amici 22 stanno ancora insieme o si sono lasciati?

Isobel e Cricca di Amici 22 stanno ancora insieme? È questa la domanda che molti fan del talent di Canale 5 si sono posti in queste ultime settimane, notando l’atteggiamento distante dei due ragazzi. La scintilla tra i due è abbastanza recente, eppure sembra essersi spenta. Ad allarmare i fan della coppia è stato il crollo di Cricca di fronte alle immagini dei momenti insieme a Isobel mostrati dalla produzione alle varie coppie.

Invece di gioirne, Cricca è crollato in un pianto disperato e non è stato raggiunto da Isobel, che è invece rimasta abbracciata ad Alessio. Una scena che è stata interpretata dai fan di Amici 22 come indizio chiaro di una rottura. C’è d’altronde chi crede che Isobel sia interessata ad Alessio. Ma come stanno davvero le cose?

Isobel e Cricca, il gesto d’amore al serale di Amici 22

In attesa che i due lo chiariscono, un piccolo spoiler arrivato dalle anticipazioni del secondo serale di Amici 22 sembra dare un indizio importante sui rapporti tra Cricca e Isobel. Su SuperguidaTv si legge: “Cricca e Isobel sono usciti dallo studio abbracciati. La ballerina era commossa durante la sfida finale.” Questo è accaduto alla fine della puntata e, il fatto che si siano abbracciati, sembra scongiurare una rottura definitiva tra il cantante e la ballerina. Va ora compreso se il loro è stato un bacio da innamorati oppure quello tra due ex che sono rimasti amici. I fan, ovviamente, sperano per la prima.

