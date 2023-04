Amici 22, Isobel Fetiye Kinnear erede di Maria De Filippi?/ La confessione

Amici 22 di Maria De Filippi, Isobel Fetiye Kinnear ambisce al timone del talent? La confessione

Isobel Fetiye Kinnear é una papabile candidata-erede di Maria De Filippi, o almeno questo é stando al sogno nutrito dall’australiana TV ad Amici 22. Mentre prosegue la competizione dei talenti ballerini e cantanti , per un posto alla finale di Amici 22, in presenza del rivale e amico nonché compagno nella squadra capeggiata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, Ramon Agnelli, Isobel Fetiye Kinnear si racconta ai microfoni del talent show di Maria De Filippi. Come emerge al daytime di Amici datato 4 aprile 2023, Incalzata dalle domande della stessa conduttrice, la ballerina modern australiana traccia un bilancio consuntivo tra passato, presente e le previsioni in prospettiva del futuro, raccontandosi a tutto tondo, senza nascondere il suo sogno.

Orietta Berti lascia il Grande Fratello Vip?/ "Ecco cosa dice il contratto": l'indiscrezione bomba

La bionda ballerina che strega gli appassionati di Amici 22, quindi, spiega cosa si cela dietro la scelta di espatriare dall’Australia e di partecipare ad un talent made in Italia come quello di Maria De Filippi. All’età di dieci anni rimaneva folgorata dalla bellezza di Roma e Venezia, le città italiane di cui Isobel rivela di essersi innamorata, “della gente, per l’atteggiamento, del modo like tutti they wanna help you (come se tutti vogliono aiutarti, ndr) e dell’essere amici”. Il riferimento é al calore che emana il popolo degli italiani ai suoi occhi. E anche il talent show di Maria De Filippi é parte integrante della scelta di lasciare l’Australia, per la candidata favorita alla vittoria di Amici 22, secondo i sondaggi web: “Non esiste in Australia… abbiamo dell’incredibile talento, ma non esiste uno show per ballerini e cantanti…tutto sports & football da noi”.

Amici 22: Samuele Segreto debutta al cinema/ La promessa di Beppe Fiorello

Isobel Fetiye Kinnear sostituta futura di Maria De Filippi? La verità della ballerina di Amici 22

E quando Maria De Filippi la incalza sulle ambizioni, Isobel Fetiye Kinnear minaccerebbe la conduttrice di una possibile sostituzione alla conduzione, dicendosi un’aspirante primadonna della TV: “voglio fare tutto… voglio fare la conduttrice, l’attrice…”.

Che Isobel Fetiye Kinnear di Amici 22 possa, quindi, subentrare al timone del talent, magari in una nuova edizione di Amici? Chissà.

LEGGI ANCHE:

Scelta Lavinia Mauro, chi è?/ Alessio Corvino, le parole d'amore: "Sei la mia favola"

© RIPRODUZIONE RISERVATA