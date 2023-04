Amici 22: Isobel Fetiye Kinnear tradisce Celentano con Cuccarini?/ La verità

Amici 22 di Maria De Filippi, Isobel Fetiye Kinnear si racconta a tutto tondo: le ambizioni dell’australiana in un botta e risposta

Isobel Fetiye Kinnear tradisce la mentore Alessandra Celentano con Lorella Cuccarini, ad Amici 22 di Maria De Filippi? É il punto interrogativo che si solleva per l’occhio pubblico, dal momento che la ballerina australiana dichiara di ispirarsi a Lorella, quando é incalzata sui progetti futuri e le ambizioni nel campo professionale e artistico. L’occasione che Isobel ha di raccontarsi é una round-interview di domande che le riserva la conduttrice del talent show, Maria De Filippi.

Perquisite sedi di Roma, Lazio e Salernitana/ Indagati Friedkin, Pallotta e Lotito

“Voglio fare tutto… voglio fare la conduttrice, l’attrice…”, spiega la candidata favorita, tra i concorrenti in corsa alla vittoria di Amici 22, secondo i sondaggi web. E oltre a minacciare Maria De Filippi rispetto ad una possibile sostituzione alla conduzione di Amici, l’aspirante conduttrice poi spiega di voler diventare come Lorella Cuccarini, l’insegnante di canto di una delle squadre competitor della sua squadra capeggiata dall’insegnante di ballo Alessandra Celentano. Il che, intanto, vede una larga compagine di telespettatori attivi sui social gridare al tradimento di Isobel ai danni della nipote del Molleggiato Adriano Celentano.

Diretta/ Barcellona Real Madrid (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, via!

Isobel Fetiye Kinnear svela la sua grande ambizione, ad Amici 22

La rivelazione “infuocata” della ballerina allieva di Alessandra Celentano si registra con lo zampino del compagno di squadra ballerino, Ramon Agnelli, che invita Isobel Fetiye Kinnear a svelare alla De Filippi il suo sogno tanto ambito: “when I grow up -“da grande”, ammette, quindi, Isobel- voglio essere come Lorella Cuccarini, perché fa tutto”. Del resto la Cuccarini può dirsi un talento poliedrico: conduttrice, ballerina, cantante, la “più amata dagli italiani” può dirsi la primadonna del serale di Amici 22 in corso, complici i guanti prof a cui la veterana dello showbiz prende parte con il collega insegnante di danza e compagno di squadra Emanuel Lo. Riuscirà, dunque, Isobel Fetiye Kinnear a realizzare il suo sogno? Che Alessandra Celentano possa considerarsi tradita da Isobel Fetiye Kinnear, per l’endorserment dell’australiana in favore a Lorella Cuccarini?

LEGGI ANCHE:

DIRETTA/ Novara Eczacibasi (risultato 2-1) streaming video tv: 4^ set!

© RIPRODUZIONE RISERVATA