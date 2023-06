Amici 22, Isobel Kinnear nel mirino degli haters/ C’entra Belen Rodriguez

Amici 22 di Maria De Filippi, Isobel Fetiye Kinnear si prepara per il debutto TV a Rock in Roma

Nell’attesa generale per Rock in Roma- Full out, la co-conduttrice e protagonista della reunion tra ex Amici 22 dell’evento, Isobel Fetiye Kinnear, é al centro di un polemica web. Le contestazioni mosse online ai danni della bionda ballerina dalle origini australiane nascono dal momento che lo spoiler di Rock in Roma-Full out, l’evento organizzato dai grandi protagonisti dell’ultima edizione del talent show di Amici di Maria De Filippi, annuncia Isobel Kinnear al debutto TV nel ruolo di conduttrice. Non sono tardate a mancare le accuse di una presunta “raccomandazione” a suo favore che ne sta favorendo l’inserimento in pianta stabile nel mondo televisivo.

Vincenzo De Lucia, chi è l'imitatore di Maria De Filippi ad Amici Full Out/ Nel 2009 ha vinto Premio Noschese

Unitamente allo spoiler su Rock in Roma, la quarta classificata ballerina nell’ordine di arrivo di Amici 22, Isobel Fetiye Kinnear, é inoltre indicata dagli esperti del gossip via web anche come la papabile sostituta di Belen Rodriguez, nel ruolo di conduttrice di Tu si que vales.

Isobel Kinnear la nuova “Giulia Stabile”? Tante similitudini nel loro percorso professionale

Per Isobel Kinnear sembra presentarsi la possibilità di una carriera professionale alla “Giulia Stabile”, da tempo entrata nelle grazie di Maria De Filippi. Qual’è il progetto della Signora della televisione? La tendenza sembrerebbe quella di adoperare Amici anche come fucina di talenti per la Televisone con lo scopo di inserirli nei programmi curati dall’azienda di Maria De Filippi cercando di garantirsi in questo modo il seguito della fascia degli ascolti legata ai giovani.

Maria De Filippi vola a Temptation Island dopo il funerale di Berlusconi/ La foto in spiaggia in Sardegna

La risposta dell’australiana Isobel Kinnear? Sarà data, chiaramente, con il risultato degli ascolti TV del preannunciato debutto nel ruolo di conduttrice di Isobel, a partire dall’evento Rock in Roma.

LEGGI ANCHE:

Maria De Filippi, un video al funerale di Silvio Berlusconi diventa virale/ Web scatenato per un'inquadratura

© RIPRODUZIONE RISERVATA