Amici 22, Jore é eliminato?/ Il talent si tradisce: lo spoiler arriva per errore

Jore é il nuovo eliminato di Amici 22 di Maria De Filippi e lo spoiler choc é social! I telespettatori appassionati del talent show di Maria De Filippi attivi via social si dicono sotto choc, nel web, dal momento che inaspettatamente emerge dai profili social di Amici un particolare che confermerebbe, di fatto, l’uscita di scena dalla competizione dei talenti di Canale 5 del sosia di Valentino Rossi. In occasione della nuova puntata domenicale di Amici 22, andata in onda il 12 febbraio 2023, Rudy Zerbi ha dichiarato a rischio sostituzione i suoi tre allievi, e oltre a Jore, anche Aaron Cenere e Piccolo G, promuovendo al banco di studio di canto il nuovo concorrente Mazkal.

A compromettere il percorso di studio avviato al talent della new entry é anche il compito di Lorella Cuccarini. L’insegnante di canto ha assegnato al giovane una performance sulle note della musica di Lucio Battisti, con l’intento di spronare il giovane a mettersi alla prova come interprete, ritenendo Jore privo della capacità di comunicazione nel canto. Una prova che il cantautore non ha superato, alla fine, non riuscendo a risultare sufficiente mente comunicativo nell’esecuzione vocale richiesta. E, nell’attesa della comunicazione della scelta di Zerbi, rispetto ad una possibile sostituzione di Jore con Mazkal, intanto, un curioso particolare non sfuggirebbe all’occhio pubblico. Stando a quanto rilevano i telespettatori attivi online il talent si tradirebbe, anticipando in via tacita le sorti di Jore, senza comunicarlo espressamente.

Amici 22 anticipa l’eliminazione, per errore? La web reaction al curioso caso spoiler

Mentre nel daytime settimanale in onda TV e streaming online Jore figura in preda alla sua crisi artistica e personale, nell’attesa della sentenza finale di Zerbi, il talent non lo menziona in alcun modo nel post che presenta la gara creatività indetta tra i concorrenti cantanti su TikTok. Segno che, evidentemente, Jore sia di fatto già fuori dalla competizione dei talenti e che il daytime di Amici sia indietro rispetto a quella che si direbbe “una preannunciata uscita di scena”. Un’anticipazione choc a detta dei telespettatori attivi online, che mai si sarebbero aspettati di apprendere, indirettamente, per “errore dello staff social” del talent, il destino di Jore. “Non ci credo che hanno spoilerato l’uscita di Jore”-si legge tra le congetture web del caso- “o Jore non sta bene o non l’ha potuta fare o hanno spoilerato”. Che Amici 22 abbia inconsapevolmente spifferato l’eliminazione di Jore, come supposto dal web? L’ipotesi social, sollevatasi online, non si direbbe azzardata.

