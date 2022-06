Amici 22, Lorella Cuccarini confermata nel cast?/ Il ruolo: “Proseguirò come…”

Lorella Cuccarini torna a teatro e non esclude Amici 22 tra gli impegni

Amici 21 di Maria De Filippi si è da poco concluso con il trionfo di Luigi Strangis e mentre si avvicina il via ad Amici 22, intanto, Lorella Cuccarini rilascia un intervento ripreso da bubino-blog in cui replica alle voci che la vedrebbero sull’orlo dell’addio al talent di Canale 5, per via del suo preannunciato ritorno a teatro. In occasione del nuovo intervento, quindi, “la più amata dagli italiani” non solo conferma il suo rientro a teatro, ma tiene anche a smentire le voci che la vedono tra le possibili non conferme nel cast di Amici, per Amici 22, il talent in partenza con ogni probabilità a settembre 2022 su Canale 5.

“Con Maria De Filippi si lavora benissimo -fa sapere Lorella Cuccarini, smentendo quindi categoricamente chi la diceva in procinto di lasciare il talent della consorte di Maurizio Costanzo-, ammiro la sua capacità di creare programmi anche molto diversi tra loro. E poi, è una persona che sa davvero ascoltare gli altri, qualità rara”. Inoltre, sempre in replica alle curiosità generali sul suo conto, l’ormai ex coach di Alex e Sissi ad Amici 21 fa sapere in che ruolo intenderà proseguire il suo impegno pattuito al talent di Canale 5, dopo aver coperto la cattedra di ballo e di canto ad Amici.

Amici 22 conferma Lorella Cuccarini nel cast: il ruolo

In vista del via di Amici 22 di Maria De Filippi, Lorella Cuccarini infatti conferma che si attiverà ancora come insegnante al talent e molto probabilmente nelle vesti di professoressa di canto: “Proseguirò come coach e quasi sicuramente per il canto”, Quindi, non lesina ringraziamenti destinati a Maria De Filippi, che le ha permesso di segnare il suo ritorno in tv, ingaggiandola nel cast di Amici: ” Non basterebbero mille lettere per dirle grazie (allude a Maria De Filippi, produttrice e conduttrice di Amici). Non solo per tutti gli aspetti professionali di cui potrei parlare per ore, ma soprattutto per il privilegio di viverla e di saperla vicina”.

