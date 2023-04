Amici 22, Maddalena: “Sono solo sensuale?”/ La replica alla frecciatina di Celentano

Amici 22 di Maria De Filippi, Maddalena Svevi raccoglie la frecciatina di Alessandra Celentano: il botta e risposta

Maddalena Svevi é promossa al serale di Amici 22 per la sola sensualità, o almeno questa sarebbe la frecciatina che la ballerina raccoglierebbe da Alessandra Celentano. Non tarda ad arrivare la replica della giovane, come emerge al rinnovato daytime del talent show di Maria De Filippi, datato 17 aprile 2023. Incalzata sulla reazione avversa – registrata dalla maestra di danza classica quando al quinto serale di Amici 22 il giudice Cristiano Malgioglio la preferiva ad Isobel Fetiye Kinnear per la manifesta sensualità, la Celentano reagiva con la frecciatina: “É solo sensuale la ragazza?”.

Amici 22, Ramon Agnelli il meno versatile?/ La frecciatina ad Alessandra Celentano

Una reaction al veleno, a cui Maddalena Svevi replica al rinnovato daytime di Amici 22: “La maestra credo sappia quanto sia importante essere sensuali per una ballerina…”.

Amici 22, Isobel Fetiye Kinnear replica alla sentenza del giudice Cristiano Malgioglio

Il riferimento é al confronto che avveniva tra la Svevi e la pupilla della Celentano, Isobel Fetiye Kinnear, al guanto di sfida voluto dalla maestra alla quinta puntata serale: “in un pezzo come All the jazz la sensualità fa la sua parte”, prosegue Maddalena, avvalorando la sentenza di Malgioglio che la preferisce ad Isobel. Ramon Agnelli, l’altro pupillo nel team Celentano, dissente: “nel musical la sensualità é un sfumatura e Isobel si é focalizzata sul musical, in lei ho visto una star del musica”. Ma Isobel ammette che la sensualità non sia la sua cifra stilistica: ” non ci sono due persone con la stessa sensualità”, fa sapere l’australiana in un very fair-play in favore alla rivale Maddy, la cui cifra sensuality é “innate” (“innata”, tradotto dall’inglese). Al confronto con la Svevi, in termini di paragone sulla sensualità, Isobel poi rimarca dichiarando di sentirsi “un taller boy” (“un ragazzo più alto”, ndr).

Alessandra Celentano su Rudy Zerbi/ "Fidanzati? Siamo molto amici, quasi parenti..."

LEGGI ANCHE:

Celentano, lite con Malgioglio ad Amici 2023/ "Non permetterti di dirmi come fare il mio lavoro!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA