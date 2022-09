Amici 22: Maddalena Svevi ‘seduce’ Emanuel Lo, dopo Can Yaman e Aka7even/ La scelta

Amici 22, Maddalena Svevi fa la “scelta” del team di appartenenza tra Raimondo Todaro e Emanuel Lo

Il 25 settembre 2022, alle ore 14:00, va in onda la seconda puntata di Amici 22 di Maria De Filippi, che , stando alle annesse anticipazioni tv riprese da Amici news su Twitter, vede -tra i 19 allievi ammessi alla scuola- Maddalena Svevi confermare la scelta di fare squadra con Emanuel Lo. Dopo la prima puntata di Amici 22, in cui lei è stata promossa nella scuola di Maria De Filippi con il consenso al suo esame di sbarramento giunto dai professori di danza, Emanuel Lo e Raimondo Todaro, la ballerina dalle giunoniche curve conferma la scelta di fare squadra con la new-entry in quanto professore di danza, subentrato ad Amici 22 al posto della storica insegnante di Amici, Veronica Peparini. La ballerina fa breccia nel cuore di Emanuel Lo, scartando il collaboratore di alcuni progetti su cui ha lavorato in passato, Raimondo Todaro, imponendosi così come la “femme fatale” tra le allieve della scuola di Amici 22. Questo, dopo che la ballerina ha coperto il ruolo di backup-dancer nel video ufficiale del singolo Perfetta così, che Aka7even (ex Amici 20) ha presentato a Sanremo 2022. E non è tutto.

Amici 22, Emanuel Lo salva Ludovica Grimaldi/ "Potevi fare meglio, ma..."

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Maddalena Svevi ha un curriculum ricco di esperienza nella danza: chi è la ballerina di Amici 22

La bionda ballerina dagli occhi di ghiaccio, Maddalena Svevi, classe 2004, è originaria di Genova e, tra le altre esperienze precedenti al suo ingresso ad Amici 22 voluto dai professori Emanuel Lo e Raimondo Todaro, è debuttata nel 2016 nel cast del format prodotto da Maria De Filippi e condotto da Belen Rodriguez, Pequeños Gigantes.

Ludovica Grimaldi, l'hip-hop promosso da Emanuel Lo/ Chi è la ballerina di Amici 2022?

Con la performance di debutto alla prima puntata di Amici 22, Maddalena Svevi ha catalizzato l’attenzione mediatica conquistandosi -tra gli altri- gli sguardi attenti e languidi dell’ospite in studio Can Yaman, che al termine dell’esibizione ha registrato un endorsement per lei: “E’ una meraviglia!”. Che l’attore turco possa voler approfondire la conoscenza della sexy genovese, dopo la rottura con Diletta Leotta?

LEGGI ANCHE:

Samuele Segreto concorrente Amici 2022, chi é?/ Lo vuole Emanuel Lo, ha lavorato con...

© RIPRODUZIONE RISERVATA