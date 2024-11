Oggi 26 novembre, durante il daytime di Amici 2024 abbiamo visto uno dei momenti più commoventi di questa edizione. Il protagonista è stato Alessio, il ballerino che insieme al suo professore Emanuel Lo, ha dimostrato ancora una volta di essere una persona speciale ed estremamente sensibile. Ma cos’è successo? Emanuel lo ha chiamato in sala prove per parlare un po’ con lui, con lo scopo di scavare un po’ a fondo nel suo lato più emotivo. Così, gli ha chiesto quale fosse un tassello doloroso della sua vita, e Alessio ha subito parlato del padre.

Quando era piccolo, siccome il papà lavorava molto, Alessio ha patito molto l’assenza, portando ancora oggi i segni di quella grande mancanza nei momenti più importanti. Da quel momento in poi, tra i due c’è sempre stato un rapporto di non detti, con ferite che permangono nel cuore del concorrente di Amici 2024, che continua a mettersi in gioco in ogni prova in maniera magistrale. Grazie all’incredibile dolcezza di Emanuel Lo, i due sono riusciti a creare una bellissima coreografia, che tramite i gesti e qualche simbolo, ha ricreato proprio quella difficoltà di comunicazione con il padre di Alessio.

Alessio ad Amici 2024, la coreografia struggente dedicata al papà

Un momento commovente quello che abbiamo visto nel daytime di oggi di Amici 2024, con un confronto davvero profondo tra Alessio ed Emanuel Lo. Anche il professore ha confidato qualcosa di prezioso al ballerino, svelandogli di capire molto bene quello che prova, dato che anche lui ha avuto un passato molto simile con il padre. Da lì, l’idea di creare una bella coreografia quasi per esorcizzare quel passato difficile e sgretolare tramite il ballo un dolore troppo grande. Il ballo prevedeva una giacca nera, con movimenti struggenti per esprimere al meglio quelle dure emozioni.

Non solo, Emanuel Lo, dopo le prove della coreografia, ha lanciato anche una proposta ad Alessio, intimandolo a scrivere una lettera al padre con tutto quello che avrebbe voluto dirgli ma che non ha mai avuto il coraggio di fare. Così Alessio dopo essere rientrato piuttosto provato dall’allenamento con il professore, si è messo a scrivere in camera una lettera al suo papà, ma ancora non si conosce il contenuto. Intanto i fan sui social apprezzano come al solito la grande umanità di Emanuel Lo, che come sempre riesce a rapportarsi con gli allievi in modo profondo e mai scontato, come ogni professore dovrebbe fare.