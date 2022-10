Amici 22: Maddalena Svevi ultima nel ballo, Mattia Ze le asciuga le lacrime/ É amore?

Amici 22 di Maria De Filippi, Maddalena Svevi sempre più vicina a Mattia Zenzola nella difficoltà

Quando comincia l’attesa settimanale in vista della nuova puntata domenicale di Amici 22 di Maria De Filippi, nel daytime del talent datato 10 ottobre 2022 Maddalena Svevi vive un momento di sconforto nella casetta che accoglie i talenti. Il motivo di quella che sembra essere una crisi personale e artistica della ballerina, allieva di Emanuel Lo, é una serie di insuccessi che la giovane ha collezionato nel corso delle prime settimane di studio della danza, avviato al talent show, e l’ultimo posto nella classifica stilata dal giudice esterno Little Phil per la puntata datata 9 ottobre sembra starle troppo stretto. Da qui, quindi, ha il via lo sfogo di Maddalena Svevi, che in confidenza con il compagno di studi a lei particolarmente vicino, Mattia Zenzola, tra le mura di una camera da letto, si lascia andare ad uno sfogo in preda alle lacrime, pensando al suo operato ad Amici 22.

“É la terza settimana che faccio una merda- dichiara visibilmente provata, la bionda ballerina con gli occhi colmi di lacrime, mentre Mattia Zenzola appare ancora una volta disposto a confortarla-. Sono entrata wow e poi sono sempre peggio. Ultima”.

Mattia Zenzola rincuora Maddalena Svevi: il pubblico di Amici 22 sospetta l’inizio di una lovestory

Tuttavia, Mattia Zenzola la rincuora, dicendosi certo che lei non meriti l’ultimo posto in una competizione nella danza, come a voler dire che la posizione occupata in una classifica come quella personale, giudicata da Little Phil per l’ultima gara di ballo domenicale tra i talenti di Amici 22, sia relativamente importante: “No, secondo me, ultima non ci sta”. “Non so dove iniziare -prosegue poi annichilita Maddalena, quasi come a voler preannunciare un ritiro dal talent -, mi sento una m*rda. Questa cosa che non va mai bene, mi mette agitazione…”.

Al di là di come possa evolvere il percorso della ballerina , intanto, la vicinanza ad Amici 22 che si palesa tra Mattia e Maddalena Svevi lascia pensare a molti telespettatori che stia nasce do un amore al talent di Maria De Filippi.

