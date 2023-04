Amici 22, Mattia: arriva la pace con l’ex Maddalena?/ Il confronto divide

Amici 22 di Maria De Filippi, Mattia Zenzola e Maddalena Svevi giungono al confronto dopo l’addio

Si infiamma la competizione tra i talenti di Amici 22, con Maddalena Svevi e Mattia Zenzola che registrano un chiarimento tra ex fidanzati. Dopo aver appassionato l’occhio pubblico con la loro lovestory, nata e finita tra i banchi della scuola più amata dagli italiani, al rinnovato daytime di Amici in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity Mattia Zenzola e Maddalena Svevi tornano al centro di un confronto tra ex, a fronte di un attacco che il latinista riceve da parte della ballerina. Maddalena taccerebbe Mattia di non essere vero in TV, ma “trattenuto” in presenza di telecamere e microfoni. Questo, con il mero scopo di garantirsi la giusta visibilità per consenso pubblico e tornaconto personale. Un affondo che manda in crisi Mattia, il quale finisce in preda alle lacrime rispedendo alla mittente l’accusa, nel tacciare l’ex di continui rifiuti ai suoi tentativi di una riappacificazione per un rapporto di amicizia: “Mi tratti sempre male”, lamenta lui, di lei Ed ecco che arriva il momento del chiarimento, che potrebbe preludere ad un ritorno di fiamma tra gli ex e concorrenti in corsa per un posto alla finale di Amici 22.

“Non mi sembri tanto a posto”, esordisce Maddalena, parlando a Mattia, che replica a suon di “come posso essere a posto?!?”. La ballerina non esclude che potrebbe non voler rifiutare oltremodo la vicinanza dell’ex, “cercherò di cambiare io”. E il latinista le fa eco: ” Lo spero, perché ti voglio bene e non so più come altro dimostrartelo…finché non riesco a vedere in te la voglia di avere un rapporto di amicizia non riesco a essere ok…poi pensiamo a ballare e il resto son chiacchere”.

Che succede tra gli ex di Amici 22?

La lovestory di Mattia Zenzola e Maddalena Svevi potrebbe essersi conclusa per via della sedicente diffidenza della ballerina nutrita verso il latinista, e la volontà di lei di dare priorità allo studio della danza, rispetto alla vita sentimentale. E, intanto, a margine deo confronto tra gli ex il sentiment dell’occhio pubblico attivo via social si divide a metà. Da una parte ci sono gli internauti che consigliano a Mattia di tenersi a distanza da Maddalena, a suon di “dai Mattia, non ti sforzare”. D’altro canto, invece, c’é chi approverebbe una riconciliazione tra gli ex storici, anche in previsione di una ripresa della lovestory.

