Amici 22, Mattia Zenzola e Aaron Cenere assenti in puntata: eliminati?/ La verità

Amici 22 di Maria De Filippi, Mattia Zenzola e Aaron Cenere sono assenti in puntata : a rischio eliminazione?

Si infiamma la competizione di Amici 22 di Maria De Filippi e, intanto, alla nuova puntata del talent Mattia Zenzola e Aaron Cenere, preoccupano i fan, con la loro grande assenza in studio. I due, tra gli allievi concorrenti in corsa per il montepremi del talent show, sono rispettivamente il pupillo ballerino di Raimondo Todaro e il protetto cantante nel team Rudy Zerbi nella celebre scuola e, tra i fandom, c’é chi ipotizza che entrambi siano ormai fuori dai giochi di Amici. Sia Mattia Zenzola che Aaron Cenere vantano un importante seguito, in quanto registrano via social un innumerevole volume di fan telespettatori raccolti online come follower. Ma alla nuova puntata di Amici 22, datata 5 febbraio 2023, sia Mattia che Aaron risultano essere grandi assenti, non prendendo quindi parte alle consuetudinarie gare, tra i concorrenti in corsa. Si parla in primis della gara canto e la gara ballo, le prove e i contest speciali, che chiamano i concorrenti ballerini e cantanti a sfidarsi a colpi di performance, in ogni domenicale.

Carola Viola Carpanelli torna a Uomini e donne?/ Il post che insinua il dubbio

Fan di Amici 22 preoccupati: spunta il motivo della grande assenza in studio

Per la prima volta in studio Gianmarco Petrelli risulta essere il vincitore della Prova Tim, che da settimane vedeva “eterno vincitore”, nel ballo, il ballerino Mattia Zenzola. E proprio come accade online per Mattia Zenzola, il pubblico si accorge della non partecipazione di Aaron Cenere alla puntata di Amici 22.

AMICI 22/ Diretta puntata 5 febbraio: Piccolo G e Federica Andreani vincono...

Ma cosa é accaduto ai due concorrenti biondi del talent? Che i due possano rivelarsi i nuovi eliminati o ritirati del talent? Via social, tra i fedeli telespettatori c’é chi avanza tra le congetture più disparate. In particolare si pensa che la grande assenza dei due sia dovuta ad un provvedimento disciplinare inferto dalla produzione ai ragazzi, per effetto della violazione del regolamento di Amici o un comportamento fuori dalle righe. Ma come ripreso da Novella 2000, la verità sarebbe tutt’altra.

Mattia Zenzola e Aaron Cenere si sarebbero assentati dallo studio di Amici 22 perché in stato influenzale e alle prese con la febbre. Tuttavia, é previsto un rientro nella corsa per il montepremi del talent show, da parte di entrambi i due diretti interessati. Questo, entro la data delle registrazioni della nuova puntata domenicale, la cui messa in onda é prevista su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity il 12 febbraio 2023, a partire dalle 14:00.

Amici 22, gara Radio Mediaset: chi sono i 2 vincitori?/ Il verdetto é una coppia!

© RIPRODUZIONE RISERVATA