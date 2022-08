Amici 22 , Mattia Zenzola primo concorrente?/ Data prima puntata: le anticipazioni

Amici 22 ai nastri di partenza: spunta la data di inizio

Sale l’attesa nei telespettatori per la nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, Amici 22, dopo la fortunata edizione di Amici 21 che ha dato vita al fenomeno pop di Luca D’Alessio in arte LDA. Il talent prodotto e condotto da Maria De Filippi da ormai almeno 20 anni sforna giovani talenti e promesse del mondo dello spettacolo made in Italy, come è accaduto ad Amici 21 con il successo raggiunto dal figlio di Gigi D’Alessio, il quale ha superato il peso dei pregiudizi dei detrattori che da sempre lo considerano “un raccomandato” nell’industria musicale in quanto “figlio d’arte”. E intanto, mentre é trapelata la data di partenza della nuova stagione tv di Uomini e donne, ovvero il 19 settembre, la pagina social Uomini e donne classico e over ha anticipato per i fedeli telespettatori anche le date relative alla ripartenza di Amici per l’edizione Amici 22, prevista al rientro dalla vacanze estive in corso.

Le anticipazioni tv di Amici 22 di Maria De Filippi

La data dello start ufficiale di Amici 22 é a quanto pare stata fissata per il prossimo 15 settembre 2022, così come rende noto in queste ore la nota pagina di anticipazioni TV, che segue i format prodotti e condotti da Maria De Filippi. “Habemus data anche per Amici 22. La prima registrazione del pomeridiano è prevista per giovedì 15 (In onda da domenica 18)”, si legge tra le righe dello spiffero social. Con ogni probabilità, quindi, le nuove puntate di Amici 22 di Maria De Filippi verranno registrate a partire dal 15 settembre e la messa in onda in TV su Canale 5 partirà domenica 18 settembre, con uno speciale che quasi sicuramente sarà dedicato alla formazione della nuova classe di ballerini e cantanti che animeranno il nuovo anno scolastico della scuola più amata dagli italiani.

Insomma manca sempre meno al nuovo debutto TV e rispetto al cast del talent show é previsto l’ingaggio nella classe di ballerini di Mattia Zenzola, il latinista costretto al ritiro per un infortunio al piede durante la sua corsa verso il serale intrapresa ad Amici 21. Riuscirà l’allievo di Raimondo Todaro a rimettersi in gioco, ad Amici 22, dopo il ritiro dalla scuola? A quanto pare per il latinista é prevista una prova di riammissione nella scuola, dopo la sua uscita di scena dal talent, ad Amici 21, dovuta ad un infortunio al piede. Il corpo docenti Delo ballo di Amici 22 quindi stabilirà se Mattia sia idoneo o no alla partecipazione alla competizione.

