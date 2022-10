Amici 22, Mattia Zenzola vince il ballo?/ Anbeta tradisce la Celentano: il voto é…

Amici 22 di Maria De Filippi, Mattia Zenzola riceve l’elogio di Anbeta: che ne pensa Alessandra Celentano?

Mattia Zenzola é il principale candidato alla vittoria del ballo ad Amici 22 di Maria De Filippi, o almeno questo é stando al voto altissimo che lui riceve in pagella da Anbeta Toromani, considerata come la pupilla per antonomasia dell’insegnante avversa Alessandra Celentano. L’occasione della clamorosa votazione é la nuova gara di ballo indetta e l’annessa classifica stilata da Anbeta come ospite in studio, alla nuova e terza puntata di Amici 22 di Maria De Filippi, dove a sorpresa il ballerino latinista e pupillo di Raimondo Todaro riesce a impressionare inaspettatamente in positivo la ballerina dalle origini albanesi e dalla formazione tecnicamente classica nella danza, al netto di una possibile influenza del giudizio critico ad oggi espresso sul conto del giovane biondo danzatore dagli occhi di ghiaccio da parte della temuta maestra di danza classica, Alessandra Celentano.

Curioso é il fatto che Alessandra Celentano, che elogerebbe da sempre Anbeta Toromani per linee fisiche e competenze tecniche in fatto di danza classica fino ad elevarla al prototipo di perfezione classica, ad Amici 22, venga poi sconfessata dalla ballerina di origini albanese, sul conto di Mattia Zenzola. 8 é il voto che Anbeta Toromani assegna al latinista Mattia Zenzola, nella classifica stilata al termine della nuova gara di ballo che vede sfidarsi tutti gli allievi ballerini di Amici 22, nella nuova puntata, con il pupillo di Raimondo Todaro che vede classificarsi secondo, alle spalle della ballerina di hip hop e pupilla di Emanuel Lo, Ludovica Grimaldi , voto per quest’ultima: 8,5.

Mattia Zenzola secondo come Ramon Agnelli, ad Amici 22

Mattia Zenzola, a sorpresa, é il secondo classificato nel ballo ad Amici 22, con il voto 8, insieme a Ramon Agnelli, o meglio il pupillo allievo ballerino classico di Alessandra Celentano! A dir poco clamoroso é quest’ultimo dato, che vede classificarsi secondi, in un ex-aequo, i due ballerini rivali, il pupillo di Raimondo Todaro e il pupillo di Alessandra Celentano, alle spalle della pupilla della new entry tra i professori di danza ad Amici 22, Emanuel Lo, su giudizio espresso dalla ex allieva e ora giudice di Amici, Anbeta Toromani di Tirana. Oltre che con il consenso del pubblico, che lo ama per il percorso scolastico vissuto ad Amici 21 fino all’infortunio al piede che lo ha costretto al ritiro dalla scorsa edizione del talent, con il raggiungimento del secondo podio nell’ordine di arrivo della gara di ballo di Amici 22, Mattia Zenzola si candida alla vittoria finale della categoria ballo al talent di Maria De Filippi. Staremo, quindi, a vedere se Mattia Zenzola riuscirà mai a far ricredere sul suo conto Alessandra Celentano. Di lui, intanto, come riprendono le anticipazioni della terza puntata di Amici 22 targate SuperGuidatv e Amici news, Anbeta Toromani é certa di un gran margine di miglioramento che ora il latinista presenta rispetto al percorso registrato ad Amici 21.

