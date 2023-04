Amici 22: Mattia Zenzola vincitore?/ É in testa al sondaggio web: la classifica

Amici 22 di Maria De Filippi, Mattia Zenzola vince il talent show? I dati del sondaggio web sul concorrente preferito dall’occhio pubblico

Mattia Zenzola é il preannunciato vincitore di Amici 22 di Maria De Filippi? É l’interrogativo che nasce spontaneo nel web, dal momento che il biondo latinista risulta essere il primo classificato ai risultati del nuovo sondaggio indetto online sul favorito dal pubblico, per il titolo di vincitore di Amici 22. Il sondaggio in questione é aperto online da Reality house e chiama gli internauti ad esprimere una preferenza, tra i concorrenti cantanti e ballerini in corsa per un posto alla finale di Amici di Maria De Filippi. E mentre si fa sempre più vicina la messa in onda della puntata finale del talent show, la cui messa in onda é prevista per il prossimo 14 maggio 2023 in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, i risultati del nuovo sondaggio web vedono Mattia Zenzola consacrarsi come il papabile vincitore del talent show Mediaset, dal momento che lui é il concorrente che registra il maggior numero di voti in suo favore tra quelli espressi da tutti gli spettatori internauti di Amici in risposta al quesito “chi é il tuo preferito?”.

Il ballerino latinista é il primo classificato, al sondaggio sul preferito dell’occhio pubblico di Amici 22, per il 67% delle preferenze, seguito poi al secondo e terzo podio dalla cantante Angelina Mango e la ballerina Isobel Fetiye Kinnear, lontane nel distacco dal primo podio e rispettivamente con l’incidenza percentuale dei voti pari a 10% e 8% di preferenze.

Wax é tra i concorrenti meno votati, al titolo di preferito dell’occhio pubblico Web

Fuori dalla Top3, poi, troviamo quarto, quinto, sesto e settimo classificato, Maddalena Svevi, Wax, Aaron Cenere e Cricca, rispettivamente con il 5%, 4%, 3%, 2% in termini di incidenza percentuale delle preferenze web. Ultimo classificato con l’1% di voti del web, infine, Ramon Agnelli, decretato eliminato al sesto serale di Amici 22 del 22 aprile 2023 su votazioni espresse dai giudici adibiti alle votazioni del serale del talent show in corso.

