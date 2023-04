Amici 22, Mattia Zenzola vincitore?/ Web lo vuole in finale: il motivo

Amici 22, Mattia Zenzola promosso all’upgrade di finalista? La reaction web all’attacco subito

Mattia Zenzola é il vincitore annunciato di Amici 22 di Maria De Filippi? É l’interrogativo generale dal momento che nel web é in atto un esorbitante volume di interazioni social di supporto al ballerino latinista, finito nel mirino di un nuovo duplice attacco, registratosi tra le mura della scuola di Maria De Filippi. Nel dettaglio, Mattia Zenzola é nel mirino dell’attacco di Benedetta Vari e Maddalena Svevi, rispettivamente ballerina professionista nel ruolo di partner di ballo e ballerina come lui concorrente nonché ex del ballerino allievo di Raimondo Todaro. In una serie di confidenze intimiste, Benedetta Vari taccia Mattia di essere “bello e basta”, di vantare un notevole seguito social nonché dell’amore dei fan nonostante lui risulti “invisibile” al talent show. E per la Svevi il ballerino non verrebbe mai alla luce nella sua vera natura, perché sarebbe “trattenuto” ai microfoni e alla visione delle telecamere, al fine di passare come l’allievo perfetto e dalla condotta impeccabile dalle sole luci, senza ombre. Un attacco che, intanto, delude Mattia, fino a ridurre il ballerino in lacrime, quando lui registra una reaction a caldo rispetto alle dichiarazioni critiche rilasciate da Benedetta, sua partner di ballo nel latino, e l’ex storica, Maddalena, con cui lui avrebbe tentato invano di ricucire i rapporti in amicizia dopo l’epilogo della lovestory.

Il web si divide sulla querelle di Amici

E, intanto, l’opinione dell’occhio pubblico si schiera compatta, a supporto di Mattia, tanto che una moltitudine di telespettatori chiede a gran voce la promozione all’upgrade di concorrente alla finale di Amici 22, per il latinista. Ma non solo. Nel grido social del momento, non mancano utenti all’attacco di Benedetta Vari e Maddalena Svevi, tacciate entrambe di muovere critiche gratuite e alle spalle, ai danni di Mattia Zenzola, nel mezzo della competizione di Amici 22, il talent show che si fonda sulla concorrenza leale tra i talenti ballerini e cantanti.

“Penso di non aver visto così tanta falsità…”, “poi dicono che Wax sia il bulletto…”, Siamo tutti con te, Mattia”, sono solo alcuni tra i commenti social più aggreganti rilasciati dagli utenti, a margine dello scontro del momento, sulla pagina Instagram di Amici. Commenti, quelli a sostegno del latinista, che sono rilasciati dalla compagine di utenti che anticipano Mattia Zenzola come finalista e vincitore annunciato del circuito ballo e al contempo vincitore finale di Amici 22.

