Amici 22, Megan e Gianmarco: coppia al serale?/ De Filippi benedice: “Magari, non..”

Amici 22 di Maria De Filippi, Megan Ria e Gianmarco Petrelli prossimi all’ammissione al serale?

Megan Ria e Gianmarco Petrelli sono i nuovi Sangiovanni e Giulia Stabile, e preannunciata coppia di concorrenti ammessi al serale di Amici 22? É l’interrogativo che nasce spontaneo nell’occhio pubblico TV alla visione del daytime del talent, in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity il 2 febbraio 2023. A destare nel pubblico l’ipotesi generale che Megan e Gianmarco siano la nuova coppia vincente -“vincitrice”- del talent, é in particolare quella che i telespettatori attivi via social definirebbero la “benedizione” di Maria De Filippi. Un dialogo cercato e voluto da Maria De Filippi -nel ruolo di paciere per la coppia, reduce da una crisi d’amore- consacrerebbe i due conoscenti intimi nella scuola più amata dagli italiani come i finalisti annunciati nonché concorrenti favoriti alla vittoria del circuito di appartenenza, il ballo, e più in generale il montepremi finale del talent. Nel mezzo della gara ballo indetta tra i ballerini con l’apertura del televoto, la conduttrice benedice la coppia a favore di camera e impennata di ascolti TV, sincerandosi che i due ballerini abbiano risolto i problemi di coppia.

Maria De Filippi suggella la benedizione della coppia ad Amici 22: i ballerini sono favoriti alla vittoria?

“So che Megan quando va dalle persone é per aiutarli -ammette Gianmarco, lamentando la mancanza di attenzioni spontanee della italo cubano nel rapporto della coppia, e la conduttrice lo bacchetta- però tu non vai a dirlo…’ guarda ho bisogno’, se ne deve accorgere e tu vai mai a chiederle ‘come stai?'”. “Mi stai rimproverando” replica sibillino Gianmarco, con la regina di casa che si direbbe desiderosa della stabilità della coppia: “contenta tu e lei abbiate trovato una soluzione… magari non vi sposerete, ma penso vi potete aiutare a vicenda”, confida Maria De Filippi, dicendosi felice del fatto che Megan le assicuri che i due abbiano chiarito.

Dopo l'esibizione di Megan è il turno di Gianmarco e… #Amici22 pic.twitter.com/KEYwng5Nhy — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 2, 2023

