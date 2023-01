Amici 22, Megan Ria eliminata? Emanuel Lo la sfida/ “Non valorizzata da Todaro”

Amici 22 di Maria De Filippi, Megan Ria é la nuova eliminata?

Megan Ria é la preannunciata nuova eliminata ad Amici 22 di Maria De Filippi? L’interrogativo nasce spontaneo nell’occhio pubblico, dal momento che la ballerina italo-cubana dallo sguardo black subisce la messa in discussione del suo talento da parte di Emanuel Lo. L’insegnante di ballo, in una convocazione della ballerina, taccia Megan Ria di non brillare più della stessa luce che lei emanava agli inizi del percorso di studio del ballo intrapreso ad Amici 22. Da qui, quindi, la assegnazione di un arduo compito di danza per la ballerina, con l’auspicio da parte del maestro di vedere nuovamente l’allieva di Raimondo Todaro splendere della luce del suo talento.

“Ti vedo un po’ spenta- é la messa in discussione del compagno di Giorgia, e la replica di Megan non si fa di certo attendere, alla convocazione che la vede a rischio eliminazione, in vista del via al serale di Amici 22-. “É come se avessi un po’ paura e abbia perso la sicurezza in me stessa”. Nella replica, poi, la frecciatina della giovane indirizzata al professore che l’ha promossa nella celebre scuola, Raimondo Todaro: “non mi sento valorizzata dal mio professore”. Ma non é tutto. Parlando a cuore aperto con Emanuel Lo, poi, Megan Ria ammette di sentirsi a rischio eliminazione, in vista del serale di Amici 22, anche per via delle new entries nella scuola. Il riferimento é oltre ad Isobel Fetiye Kinnear, già insignita della maglia dorata, anche ai neo concorrenti dal talento eccezionale nel circuito ballo, Paky e Alessio Cavaliere: “Sono entrate persone forti e non mi sento a pieno”.

Gianmarco Petrelli conforta Megan Ria, ad Amici 22

Emanuel Lo, intanto, la sfida con una choreo di danza che la esorta a tirare fuori il meglio del suo talento. Un compito costruttivo a detta della ballerina: “Bellissima, pazzesca… ci voleva questa cosa tosta… bella spinta… fino alla fine voglio rendermi giustizia”. E il suo amato compagno intimo, Gianmarco Petrelli, condivide in pieno la scelta di Emanuel Lo, volta a spingere Megan Ria a sfoderare il suo talento nel mezzo della crisi artistica: “lui ha interesse a farti uscire per come sei”, fa sapere il ballerino in confidenza con Megan, da ormai nemico giurato del prof della ballerina, Raimondo Todaro.

La maestra Celentano convoca Maddalena in studio, un compito per Wax, Megan incontra in maestro Emanuel Lo in studio













