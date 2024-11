Raimondo Todaro è uscito dalla scuola di Amici 2024, ma non smette di far parlare di sè. Classe 1987, ex professore del programma di Maria De Filippi su Canale 5, ha conquistato tutti sin dal primo momento. Lo abbiamo visto anche a Ballando con le Stelle per tanti anni, e anche a Tale e quale show, dove si è sempre distinto per la sua professionalità e bravura, anche se negli ultimi tempi è spesso protagonista di numerose polemiche. Marito di Francesca Tocca, ha fatto parlare di sè anche per le liti continue con la moglie a causa della sua gelosia.

Oggi 17 novembre, durante la puntata di Amici 2024, Raimondo Todaro ha voluto scrivere una storia su Instagram che molti hanno ritenuto “pungente”. Sulla foto si legge: “Se parliamo solamente di tecnica, Antonio molo più preparato e preciso“. Ma cosa voleva dire? Il commento è arrivato proprio mentre si esibiva la ballerina Alessia e lo sfidante Antonio. Come sappiamo, infatti, Alessia è stata in sfida questa settimana, apparentemente tranquillizzata dalla presenza di Antonio, che aveva definito nella sala relax come “il meno peggio”. In ogni caso, Raimondo Todaro ha voluto dire la sua, sostenendo che Antonio è stato molto più preciso.

Raimondo Todaro, il suo commento è contro la Celentano? L’indizio sulla maglietta

Raimondo Todaro dopo aver visto la puntata di Amici 2024 di oggi 17 novembre non è riuscito a trattenere i commenti. In puntata, infatti, è andata in onda la sfida tra Alessia e Antonio, i due ballerini che hanno gareggiato affinchè uno dei due entrasse o rimanesse (nel caso di Alessia) nel programma di Maria De Filippi. Dopo averli visti ballare, la coreografa ha esordito dicendo di aver visto da parte di entrambi un grande impegno, e di voler giudicare la sfida anche in base alla libertà di espressione dei due ballerini.

“Per me, al momento, chi con scioltezza riesce a gestire tutto quanto è assolutamente Alessia” ha dichiarato la coreografa. Ma all’inizio della puntata, la maestra Alessandra Celentano aveva indossato una maglietta con la scritta “La tecnica non è un’opinione“, cosa che ha fatto pensare ai fan che Raimondo Todaro si stesse riferendo proprio a lei nel suo commento frecciata su Instagram. Intanto, i fan di Amici 2024 si sono già riversati sui social, prendendo in giro l’ex professore della scuola che commenta da casa: “Lui dal divano ha detto: buonaseeeera“, scrive un utente, mentre altri si meravigliano che continui a seguire il programma.