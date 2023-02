Amici 22, Megan Ria: “La danza mi ha salvato la vita…”/ La verità dell’italo-cubana

Amici 22 di Maria De Filippi, Megan Ria si racconta ad Emanuel Lo: spunta un amaro ricordo

Sale l’attesa per il via alla fase serale di Sanremo 2023 e, intanto, Megan Ria si sbottona su una complessa verità legata al suo passato. É il racconto di un retroscena sul passato turbolento della sua famiglia, un periodo della vita che l’allieva di Emanuel Lo ed ex pupilla di Raimondo Todaro ha vissuto tra alti e bassi e poi superato, grazie alla danza. Così come emerge dal daytime di Amici 22, datato 8 febbraio 2023, spazio televisivo dove Megan svela, nei dettagli, il retroscena intimista al neo professore di danza Emanuel Lo, dopo aver detto addio all’altro prof, Raimondo Todaro.

“Per me ballare é cosa che faccio per me, una necessità dopo l’amore per me stessa- sottolinea la ballerina di origini italo-cubane parlando dell’importanza che assume la danza per lei- mi ha salvata”. Rispetto alla funzione di ancora di salvezza che funge la sua più grande passione, poi, la ballerina concorrente di Amici 22 prosegue: “perché ho sempre avuto una situazione particolare con la mia famiglia, i miei genitori hanno avuto problemi tra loro. Mia mamma non si comprava nulla e mi faceva ballare anche quando non si avevano in famiglia cose ….a casa… tipo la luce..”.

E la scelta della madre della ballerina era, alla fine, sempre quella di sostenere la giovane per la realizzazione del sogno, quello di fare danza, tenuto da sempre nel cassetto di Megan Ria: “Mamma mi diceva ‘tu devi ballare'”, ricorda visibilmente commossa, in confidenza con Emanuel Lo, l’italo-cubana, presentandosi al nuovo insegnante.

Megan Ria svela la sua speranza nella danza

E mentre nel web é accusata dai telespettatori di Amici 22 di aver tradito Raimondo Todaro, con il suo passaggio al team capeggiato da Emanuel Lo, poi, la giovane svela una speranza recondita. Ossia quella di passare al centro dell’attenzione, nel mezzo del percorso TV ad Amici, per la bravura e non per la mera bellezza fisica che tanto la contraddistingue, nel circuito danza in corsa al talent show.

