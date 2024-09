Il cuore di Giorgia batte ormai da qualche tempo per il ballerino Emanuel Lo, conosciuto nel lontano 2003 e con il quale ha dato vita ad una splendida storia d’amore, malgrado una differenza di età di otto anni. Emanuel Lo infatti è più giovane della cantante e specialmente agli inizi la loro relazione non è stata facile. Da una parte il desiderio di seguire le emozioni del cuore, dall’altra la tentazione di mettere un freno ad una storia che avrebbe potuto nascondere delle insidie.

Giorgia e il marito, evidentemente, hanno imboccato la prima strada e malgrado una separazione di un anno, la storia tra la coppia procede a gonfie vele. Nel 2010 il coreografo e l’artista hanno messo al mondo il figlio Samuel Lo Iacono. Ma chi è e cosa sappiamo del compagno della celebre cantante? Gli appassionati di Amici, il programma televisivo in onda su Canale 5, lo conosco bene, dato che lavora come coreografo nel reality della De Filippi.

“Agli inizi ero impaurita, non sapevo se poteva funzionare tra noi”, ha rivelato invece Giorgia in una bella intervista a Repubblica. “Mio marito era ancora un ragazzino mentre io una persona più immatura di lui a gestire le emozioni. Quando ci siamo incontrati credevo che l’amore fosse un sentimento idealizzato e non ci ho capito nulla. L’amore invece si impara, non è che dici ti amo e si conclude li. E’ una cosa irrazionale, ma ci pensa la vita a modellarti”, ha detto la cantante.

Con Emanuel Lo, come dicevamo, è diventata mamma di Samuel, nato il 18 febbraio 2010. Un sogno che la coppia cullava da tempo e che ha felicemente realizzato. “Nostro figlio è un bambino interattivo e nei primi due anni e mezzo non ha mai dormito”, ha confessato Emanuel in una intervista in tv.