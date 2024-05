Cristiano Malgioglio ‘innamorato’ di Emanuel Lo: “Lo amo!”/ Poi spiazza a Verissimo: “Il mio fidanzato Orun…”

La splendida puntata di oggi di Verissimo, dedicata alla stagione ormai conclusa di Amici 2024, è stata impreziosita da due ultimi ospiti carichi di simpatia: Cristiano Malgioglio ed Emanuel Lo. A prendersi la scena è stato in particolare il primo che si è lasciato andare a copiosi complimenti nei confronti del ballerino. “Io lo amo alla follia, è talmente sexy che quando balla non capisco più niente. Ha qualcosa di incredibile: un erotismo, una sensualità che altri non hanno”.

Proseguendo nella ‘dichiarazione d’amore’ a Verissimo, Cristiano Malgioglio ha aggiunto: “Emanuel Lo mi ricorda un attore greco grandioso, quando lo vedo in scena mi viene in mente lui. Vorrei andare a scuola con lui per imparare il tango che è passione e tanto altro…”. A prendere la parola è stato poi il coreografo e ballerino: “Cristiano ti porta in dimensioni che non è facile trovare, è uno che conosce, che ha studiato… Quest’anno mi sono divertito da impazzire, Amici è un programma bellissimo ed emozionante da fare. Proviamo le stesse emozioni dei ragazzi…”.

Concludendo il simpatico siparietto al miele a Verissimo, Cristiano Malgioglio non solo ha aggiunto ulteriori commenti di apprezzamento nei confronti di Emanuel Lo ma ha anche spiazzato Silvia Toffanin con un annuncio inaspettato a proposito del suo fidanzato, un ragazzo turco di nome Orun. “Giorgia, devo dirti che hai un uomo pazzesco” – ha affermato il cantante riferendosi alla moglie di Emanuel Lo, per poi aggiungere – “…Ma anche il mio fidanzato non scherza. La prossima volta ti porto Orun, per la prima volta!”.











