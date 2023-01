Amici 22: Niveo e Federica nuovi eliminati?/ A rischio, con Samuele e Gianmarco

Amici 22 di Maria De Filippi, le classifiche sono indicatori del rischio di eliminazione

Il rientro in TV di Amici 22 di Maria De Filippi vede diversi concorrenti a rischio eliminazione. Questo, dal momento che nella nuova puntata, in vista del serale del talent e in data 8 gennaio 2023, su Canale 5, vengono forniti dei nuovi indicatori che stabiliscono chi eccelle e chi invece tocca il fondo delle classifiche. In puntata vengono quindi stilate delle nuove classifiche, tra i concorrenti. La classifica parziale di canto, che é stabilita dalle votazioni dei giudici ospiti domenicali Beppe Vessicchio, Ermal Meta e Fiorella Mannoia sulla base delle performance vocali degli inediti di Amici 22, vede prima Angelina Mango e ultima Federica Andreani. La classifica complessiva di canto, che invece é stilata sulla base della media dei risultati di varie classifiche senza tenere conto dei risultati della nuova classifica data in puntata, vede in testa sempre Angelina Mango e ultimo Niveo. Quest’ultimo insieme a Federica Andreani, quindi, potrebbero rivelarsi tra i prossimi nuovi eliminati del talent, dal momento che in quanto ultimi nelle classifiche potrebbero essere messi in discussione dai professori interni nella scuola.

4 concorrenti di Amici 22 rischiano di essere eliminati

E anche per il circuito ballo, per effetto degli stessi indicatori c’é chi tra i concorrenti rischia il banco di studio. La classifica parziale dei ballerini, che tiene conto delle votazioni della sola nuova gara di ballo domenicale, giudicata dall’ospite in studio Rossella Brescia, vede al primo posto Maddalena Svevi e ultimo Samuele Segreto. La classifica complessiva di ballo, che si fonda sui risultati delle varie classifiche eccetto la nuova classifica parziale domenicale, vede prima Isobel Fetiye Kinnear e ultimi Samuele Segreto e Gianmarco Petrelli insieme a Rita Danza, la quale viene subito eliminata dalla sua stessa insegnante Alessandra Celentano. Il motivo della eliminazione immediata? Stando a quanto anticipato dalla maestra, il serale di Amici é a numero chiuso e dovendo fare una scelta tra gli allievi lei sceglie di non confermare il banco alla ballerina -spesso risultata in fondo alle varie classifiche- rispetto ai suoi allievi Gianmarco e Isobel. Per cui, nel ballo, in quanto a rischio eliminazione potrebbero decretarsi tra i prossimi eliminati di Amici 22 Samuele e Gianmarco.

Sono, quindi, due cantanti e due ballerini al momento a rischiare di ufficializzarsi come i nuovi eliminati di Amici 22: Samuele, Gianmarco, Federica e Niveo. Ma non si escludono colpi di scena inaspettati.

