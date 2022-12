Amici 22, Niveo eliminato?/ La star TikTok, Valeria Mancini, minaccia il banco

Niveo é atteso al Capodanno radiofonico Bing & Bang, nonostante il rischio eliminazione ad Amici 22

É atteso al Capodanno a reti unificate di Rtl.102.5 e Radio Zeta e titolato Bing & Bang, Niveo, il quale però rischia l’eliminazione ad Amici 22. Il cantante allievo di Lorella Cuccarini al talent prodotto e condotto da Maria De Filippi rischia grosso, in quanto é risultato ultimo nella nuova classifica di canto stilata ad Amici 22. Nonostante sia prossimo al raggiungimento di un milione di stream su Spotify Italia, con il singolo lanciato nella celebre scuola, Scarabocchi, Niveo, si vede minacciato da una possibile sostituzione ad Amici, dove tra i nuovi candidati al banco di canto si propone la webstar di Tik Tok, Valeria Mancini. A suggerirla tra i concorrenti del talent é la stessa mentore di Niveo, Lorella Cuccarini. Insomma, Niveo si direbbe a rischio ad Amici 22 per via della sua stessa mentore. Tuttavia, al talent di Canale 5 il cantautore si é aggiudicato un’ospitata al Capodanno di Rtl.102.5 e Radio Zeta, risultando come il vincitore del contest radiofonico tra gli inediti di Amici 22 indetto dalla radio della Generazione zeta sul sito web Rtl 102.5.play.

Il Capodanno che vede ospite Niveo é a reti unificate Rtl 102.5 e Radio Zeta

E il capodanno televisivo, quindi, non sarà solo quello di Rai 1 (L’anno che verrà) e Canale 5 (Capodanno in Musica) ma anche quello a reti unificate di Rtl 102.5 e Radio Zeta che trasmetteranno Big & Bang da piazza Bra a Verona.

Lo show del 31 dicembre inizierà alle 21 in radiovisione con Federica Gentile, Carolina Rey e Mario Vai. Dalle 23 al via la festa in diretta da piazza Bra a Verona con brindisi a mezzanotte e poi si continuerà a ballare con la discoteca nazionale e il DJ SAUTUFAU. A condurre la serata Angelo Baguini, Francesca Cheyenne, Jody Cecchetto, Diego Zappone e Simone Palmieri. L’1 gennaio la festa continua con “Il Brindisi a case connesse“. In piazza Bra a Verona per accompagnare il pubblico nel nuovo anno ci saranno innanzitutto alcuni dei talenti dell’ultima edizione di X Factor. I vincitori, i Santi Francesi, Beatrice Quinta, Linda e i Tropea. Spazio anche per Alfa, Aiello e l’artista di casa Rtl, Tecla.

Direttamente dall’attuale edizione di Amici di Maria De Filippi ci sarà poi, grazie alla vittoria in una delle gare organizzate da Radio Zeta del programma, il giovane Niveo.

