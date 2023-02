Amici 22, Niveo “terzo incomodo” tra Angelina Mango e Wax?/ Scatta il bacio

Amici 22 di Maria De Filippi: Angelina Mango e Wax appassionano i telespettatori: Niveo minaccia la “coppia”?

Angelina Mango e Wax sono una delle coppie TV più amate dal pubblico di Amici 22, ma tra i due si fa ora spazio, Niveo. É quanto si apprende dalle ultime anticipazioni TV, relative alla nuova puntata del talent prodotto e condotto da Maria De Filippi, la cui messa in onda é prevista per il 19 febbraio 2023 in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity. In occasione del rinnovato appuntamento TV registrato, così come anticipano gli spoiler di Amici news e Superguida TV, la conduttrice chiede ai concorrenti in corsa al talent di promuovere con uno sketch la compilation degli inediti di Amici 22, Full out. E a rendersi protagonisti della promo TV sono la coppia più amata o meglio i piccioncini TV che i telespettatori sognano per in una futura lovestory ufficiale, Angelina Mango e Wax, che da ex rivali nel canto si palesano nell’ultimo periodo sempre più complici e uniti, nonostante lei si dica ufficialmente fidanzata. “Angelina e Wax un siparietto divertente: Maria De Filippi ha chiesto, alla fine, di “sponsorizzare” la compilation dei ragazzi di Amici 22 ad Angelina e mentre la cantante parlava, Wax la imitava”, rendono noto gli spoiler TV, confermando quindi l’intesa speciale in corso tra Angelina e Wax, che perdura ben oltre la competizione infuocata che i due vivono nel circuito canto del talent. Ma tra i due tanto amato “piccioncini TV”, si farebbe ora spazio un “terzo incomodo“, peraltro fidanzato almeno formalmente con la ballerina eliminata da Alessandra Celentano ad Amici 22, Rita Danza. Si tratta di Niveo.

Niveo scorda Rita Danza?

Il cantautore dai capelli bianchi in età giovane, alla rinnovata puntata consuetudinaria, infatti, registra una “effusione” del tutto inaspettata e in coppia con il rivale ad Amici 22, Wax!

“Durante la pubblicità, per scherzare, Wax e Niveo si sono baciati”, rendono noto, nel dettaglio, le anticipazioni TV. Cosa ne penseranno i fedeli sostenitori della coppia Angelina & Wax? Che Niveo stia giocando una strategia di marketing, volta a rubare la scena ai presunti piccioncini del talent é una ipotesi non del tutto azzardata. E, in questi termine, non può dirsi un azzardo neanche che Niveo abbia dimenticato Rita in assenza dell’eliminata, tra le mura della scuola di Canale 5, dove la competizione si fa sempre più agguerrita tra i concorrenti per un posto alla fase serale di Amici 22. Ma quali effetti sortirà il bacio rainbow per i protagonisti del “triangolo” e, soprattutto, come reagirà Rita Danza?

