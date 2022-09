Amici 22 non va in onda/ Con i funerali di Elisabetta II…

Amici 22 di Maria De Filippi, quando va in onda il daytime pomeridiano? Ecco cosa succede

C’era grande attesa per la stagione che dà il via al ritorno in TV di Amici di Maria De Filippi in TV, Amici 22, il cui slot domenicale come previsto é partito il 18 settembre ma su Canale 5 non ha oggi, 19 settembre, prosieguo nel preannunciato daytime settimanale. Il motivo della buca di Amici 22 riscontrata dai telespettatori nel palinsesto TV di Canale5 ? La messa in onda a reti unificate dei funerali di colei che ha segnato le sorti di Inghilterra, Irlanda del Nord e i reami del Commonwealth, stabilità per la data odierna, 19 settembre 2022, ha segnato la posticipazione del primo appuntamento TV del daytime pomeridiano di Amici 22, quando verranno quasi sicuramente trasmesse le immagini del prosieguo del primo speciale domenicale TV del talent, con l’assegnazione degli ultimi tra i 19 banchi messi a disposizione nella scuola più amata dagli italiani.

Nell’attesa che vengano ufficializzati gli ultimi allievi promossi tra i 34 candidati ai banchi di canto e ballo ad Amici, intanto, é esplosa una prima polemica web concernente la disparità tra i ragazzi e le ragazze ammessi come concorrenti della classe targata Amici 22.

Il daytime di Amici 22 riparte dal 20 settembre 2022…

13 sono gli allievi maschi a fronte delle 6 allieve femmine, un particolare che muove una parte del web in un’accesa contestazione social che taccia la produzione di favorire il sesso forte a discapito del sesso debole nello show di Canale 5. Ma é davvero l’incidenza numerica tra i due generi oggetto del dibattito, a dettare la manifesta superiorità dell’uno rispetto all’altro?

Per scoprirlo bisognerà assistere agli appuntamenti TV di Amici 22 di Maria De Filippi, oltre agli appuntamenti TV domenicali, quindi, anche gli episodi del daytime pomeridiano previsto all’ordine del giorno. E se la puntata domenicale é prevista alle 14:00, il daytime pomeridiano invece é fissato alle 16:10, a partire dal 20 settembre 2022, su Canale 5.

