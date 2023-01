Amici 22: Paky e Angelina Mango, una nuova coppia?/ “La mia fobia é perdere…”

Amici 22 di Maria De Filippi, Paky e Angelina Mango complici e vicini: ecco cosa succede al talent show

Paky e Angelina Mango sono una preannunciata nuova coppia di Amici 22 di Maria De Filippi? L’interrogativo nasce spontaneo nei telespettatori attivi nel web, dal momento che i due allievi e concorrenti in corsa al talent si palesano tra loro vicini e complici, nelle immagini del rinnovato daytime di Amici 22 in onda il 30 gennaio 2023. Al nuovo appuntamento pomeridiano del talent, il neo ballerino allievo della scuola si apre ad una confidenza con la figlia d’arte del compianto Pino Mango, rispetto alla fobia più grande che lo turba. Ossia la paura di non realizzarsi nella vita, di non riuscire a mettere su famiglia unitamente al timore di non a rendere felice la prole nell’ipotesi in cui diventi genitore in futuro. E Angelina si paleserebbe interessata all’ascolto della confessione intimista del ballerino modern. Tanto che, tra i telespettatori del talent nel sentiment social, c’é chi definisce i due compagni di studio come i nuovi “Stefano De Martino ed Emma Marrone”, gli ex concorrenti che all’edizione Amici 9 del talent avviavano una lovestory in TV, tra i banchi della scuola più amata dagli italiani.

Amici 22, classifica Spotify: Angelina Mango prima/ Piccolo G batte Wax e Aaron..

Il dialogo intimista tra Paky e Angelina Mango

“La mia fobia é quella di non riuscire a realizzarmi o meglio di non concretizzare il mio sogno di avere una famiglia e i figli. E dare loro la possibilità di vivere bene, come hanno fatto i miei familiari con me -dichiara Paky, in confidenza con la Mango”. E a lui che le chiede di parlargli a sua volta, poi, della paura più grande, la Mango replica: “Perdere le persone che amo”. Una confidenza che suggella la vicinanza tra i due compagni di studio al talent show. Tanto che c’é chi prevede l’ufficializzazione di una storia d’amore tra i due confidenti di Amici 22.

Amici 22, classifica canto: Angelina Mango non più "eterna #1"/Piccolo G nuovo leader

Che tra la cantautrice e il ballerino possa, quindi, ufficializzarsi l’amore. Intanto, mentre si avvicina Sanremo 2023, il Big più atteso, LDA, si apre a margine del debutto sanremese e ..

Eleonora e la decisione del maestro Todaro, Maddalena e Megan vengono convocate in studio, un momento di crisi per NDG, Paky si racconta ad Angelina e… Cliccate qui per rivedere la puntata di oggi 👇 https://t.co/H3jtayv2hb — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 30, 2023

LEGGI ANCHE:

Amici 22, gara inediti: Angelina Mango canta Voglia di vivere/ "Nasce da un incontro"

© RIPRODUZIONE RISERVATA