Amici 22, Paky: Maddalena Svevi ci prova con tutti?/ L’affonda: “Ma quanti ne vuoi?”

Amici 22, Paky: Maddalena Svevi é la “mangiatrice di uomini”, l’accusa

Ad un passo dalla fase TV serale di Amici 22, la new entry al talent show Paky attacca la veterana della categoria ballo, Maddalena Svevi. A detta del nuovo concorrente del circuito ballo, la bionda ballerina allieva di Emanuel Lo assumerebbe nella scuola dei talenti una condotta da femme fatale. Il motivo? Secondo il napoletano la ballerina modern proverebbe a sedurre tutti o quasi, tra i maschi partecipanti al talent, Paky incluso. O almeno questo é stando ad uno sfogo a caldo, a cui la new entry ad Amici 22 si lascia andare, come emerge al rinnovato daytime del talent, datato 6 febbraio 2023.

“C’è una che ci prova con me… ma dico io… ma quanti ne vuoi?” -sbotta visibilmente sorpreso Paky, tra le dichiarazioni intimiste, inclusa la confidenza alla ballerina professionista Giulia Stabile dove ammette di amare l’idea di essere corteggiato dalle donne seppur fidanzato. E il riferimento é alla bersagliata “femme fatale” della scuola, Maddalena Svevi.

Megan Ria difende Maddalena Svevi ad Amici 22

La ballerina, reduce da una rottura in amore con il ballerino concorrente di Amici 22, Mattia Zenzola, proprio non manda giù il chiacchiericcio circolante sul suo conto: “Mi sono proprio rotta il cazzo”, sbotta, in replica a chi la vedrebbe intenta a sedurre per poi abbandonare tutti, almeno i compagni di studio del talent. Una maneater? A difenderla dall’etichetta di mangiatrice di uomini é la compagna di studio new entry nel team capeggiato da Emanuel Lo, dopo il “tradimento” inferto al prof Raimondo Todaro: ” lo posso dire che tu hai un valore -spiega sul conto di Maddalena Svevi, l’ex allieva di Todaro, Megan Ria- e nessuno deve giudicarti…se uno ti é amico ti é amico davanti e dietro…”.

Paky confida alcuni suoi pensieri a Giulia Stabile… #Amici22 pic.twitter.com/jOqfnrkLOp — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 7, 2023

