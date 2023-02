Amici 22, Paky vs. Gianmarco: “Sarei andato al serale, se…”/ L’affondo

Amici 22 di Maria De Filippi, Paky infiamma la competizione: c’entra Gianmarco Petrelli

S’infiamma la competizione nel circuito danza di Amici 22 di Maria De Filippi, con uno scontro che vede tra gli altri, Paky e Gianmarco Petrelli, protagonisti. Il conflitto nasce dal momento che, alla scorsa puntata domenicale, nel ballo, Gianmarco Petrelli si é aggiudicato l’ambita maglia del serale, destando in Paky una preoccupazione. O per meglio dire, il presentimento di non essere destinato alla promozione di accesso alla fase TV serale del talent. Un sentimento che la new entry nel circuito ballo di Amici 22 avrebbe palesato in un modo molto chiaro, anche accendendo il sospetto nella classe dei concorrenti che lui covasse un forte senso di competizione e dell’astio verso Gianmarco. Tanto, che in un confronto tra le parti registratosi al daytime del talent datato 24 febbraio 2023, tra le altre altre dichiarazioni Paky ammette di non sentirsi inferiore in termini di danza a Petrelli. Questi, palesandosi certo che avrebbe preso prima di quest’ultimo (concorrente veterano dal settembre 2021) la maglia del serale, ma ad una condizione. Ossia nel caso in cui entrambi i ballerini allievi di Alessandra Celentano avessero avuto accesso, al talent, a gennaio 2023, come accaduto al diretto interessato.

Amici 22, Paky e Mezkal eliminati/ La scelta di Celentano e Zerbi

Il confronto tra le parti si accende nel giardino della casetta che accoglie i talenti di Amici 22, con Benedetta Vari che taccia Paky di fare guerra a Gianmarco Petrelli per la maglia del serale, esortandolo allo spirito di solidarietà nel mezzo della competizione: “Se Mattia Zenzola prende la maglia per primo, io sono contenta…-dichiara la ballerina in confidenza con Paky-. Paky si difende dichiarando di voler mettere in pratica un suggerimento ricevuto da Samuele Segreto, nell’assumere una condotta sanamente “egoistica” nella scuola.

Amici 22, Alessio eliminato e non al serale?/ La sfida "tacchi" Celentano divide

Benedetta si scaglia contro il napoletano: la classe dei concorrenti di Amici 22 si divide

Una chiave di lettura che Benedetta boccia. E il confronto poi si estende e assume toni ancora più accesi, quando Benedetta Vari taccia Pasquale di essere scontento per il fatto che Gianmarco Petrelli sia al serale, peraltro al posto del primo. E a farle eco é lo stesso Gianmarco, con il riferimento al contenuto della puntata in cui lui riceveva la maglia dorata: “non sembrava affatto contento, Paky…”. Ma Paky ridimensiona il sentiment “incriminato”: “ero arrivato ultimo nella classifica di ballo…poi penso che in alcune cose io sia più bravo”. Insomma Paky si scrolla di dosso l’accusa che lo taccia di covare invidia e risentimento verso Gianmarco. E il napoletano infierisce: “Se fossimo arrivati entrambi a gennaio 2023, l’avrei preso io per primo la maglia del serale”.

Amici 22, Ramon Agnelli in crisi: lascia il serale ed é eliminato?/ "Ho mollato..."

Ramon Agnelli é in disaccordo, ritenendo che Gianmarco abbia conseguito la maglia non solo per un percorso di studio più lungo completo ma in primis per il merito di essere un ballerino di alto livello, anche superiore a quello Paky, viste le classifiche di ballo. Una posizione che Paky contesta, ritenendo che queste siano stilate sulla base del gusto personale del giudice adibito ad ognuna delle classifiche di gradimento.











© RIPRODUZIONE RISERVATA