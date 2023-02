Gigi D’Alessio: “Maurizio Costanzo, mancherai”/ L’addio nel giorno del compleanno

Gigi D’Alessio non dimentica Maurizio Costanzo: la dedica nel giorno del compleanno

Nelle ore in cui ricorre il suo compleanno, il padre d’arte del Big più giovane di Sanremo 2023 LDA, Gigi D’Alessio, ricorda Maurizio Costanzo. Mentre la attuale compagna, Denise Esposito, gli destina una dedica di sentiti auguri social, il cantautore pop di fama International si ritaglia uno spazio social, via Instagram, al ricordo di Maurizio Costanzo.

“Ricorderò per sempre quello che hai fatto per me, ciao Maurizio, mi mancherai”, scrive a corredo del nuovo post, Gigi D’Alessio. Si tratta della caption di uno scatto che immortala il cantautore e ambasciatore della musica di Napoli, in dolce compagnia con il compianto volto storico della TV made in Italy, Maurizio Costanzo, di cui si apprende della scomparsa dall’ufficio stampa. La dedica che nel giorno del suo 56esimo compleanno, Gigi D’Alessio rivolge online al popolare pioniere del talk show nonché personalità di spicco nella comunicazione made in Italia e storico timoniere di programmi TV di successo, come il Maurizio Costanzo Show, segna un tripudio di interazioni social.

Denise Esposito fa gli auguri a Gigi D’Alessio e il cantautore pensa a Maurizio Costanzo: il web si commuove

Nel frattempo, Denise Esposito, la legale campana subentrata nel cuore di D’Alessio dopo la ex compagna Anna Tatangelo e l’ex moglie storica da cui lui ha avuto il Justin Bieber italiano, Luca D’Alessio in arte LDA, riserva -tra le altre innumerevoli- la sua personale dedica di auguri al Gigi internazionale. La giovane, nello specifico, condivide tra le Instagram stories un video che racchiude una serie di scatti e video che immortalano la coppia in momenti dall’alto tasso di romanticismo. I due compagni di vita potrebbero essere ad un passo dal matrimonio. Questo, anche perché reduci dalla nascita del primogenito Francesco che suggella il loro amore, il quinto figlio per Gigi D’Alessio. E, intanto, il post-dedica di Gigi, in ricordo di Costanzo, registra tra le reazioni di cordoglio più disparate nel web, e non manca chi si dice commosso del ricordo che D’Alessio custodisce del compianto amico e professionista online. “Vita eterna, hai fatto tanto per tutti”, si legge tra i commenti degli utenti più aggreganti, nel web, che fanno eco al lutto di Gigi sulla scia della scomparsa di Maurizio Costanzo.

