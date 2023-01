Amici 22, polemica su Cricca eliminato/ La sorella Naomi: “Premiati i numeri…”

Amici 22 di Maria De Filippi segna l’eliminazione di Cricca: i telespettatori insorgono e…

La nuova puntata di Amici 22 di Maria De Filippi, andata in onda l’8 gennaio 2023 su Canale 5, segna l’eliminazione di Cricca, con annessa polemica web sollevata dai telespettatori attivi sui social. Cricca, voluto come allievo di canto dall’insegnante Lorella Cuccarini lascia Amici 22 dopo che l’altro insegnante di canto, Rudy Zerbi, lo ha mandato in sfida contro lo sfidante esterno Lorenzo Longoni in arte Jore. Quest’ultimo risulta essere il vincitore al confronto di canto ed é il nuovo concorrente di Amici 22. Tuttavia é in corso un’accesa polemica che nel web vede i telespettatori del talent show di Canale 5 accusare Rudy Zerbi e in generale il format TV di aver penalizzato Cricca, mandandolo in sfida, per via dei soli dati di ascolti in streaming non brillanti che il cantautore ha registrato con il primo singolo lanciato ad Amici 22, Supereroi. Questo, peraltro, senza tenere conto del talento del giovane, che i fan di quest’ultimo rivendicano in primis per voce cristallina, capacità creativa nella scrittura musicale e la buona condotta e il buon esempio palesati con educazione il rispetto delle regole nel percorso di studio che Cricca ha intrapreso in TV. E a fare eco alla polemica della rete é ora la sorella di Cricca, Naomi Andruccioli.

Naomi Andruccioli scrive a Cricca: si infiamma la polemica

I due fratelli hanno in comune solo la madre di origini romagnole come il papà dell’artista, e il padre della ragazza ha origini africane, e i loro genitori si conoscevano per la prima volta in Africa in quanto operatori socio umanitari. La giovane, in un post infuocato via Instagram, lancia un grido contro le logiche spietate, improntate sui numeri in classifica, dell’industria musicale. Un messaggio social destinato in primis alla produzione di Amici 22.

“Peccherei di presunzione a dire che è

uscito il più bravo e sarei molto di parte perché si sa, ho fatto il tifo per te dal giorno zero -esordisce Naomi Andruccioli, nel post di sfogo diventato virale in poche ore-. Mi permetto di dire però che ancora una volta non è stato premiato il talento ma i numeri, in un mondo in cui tutto si basa sulla quantità speravo ci fosse ancora qualcosa che tenesse alla qualità, probabilmente sbagliando”. E ancora, lo sfogo si fa via via sempre più sofferto:”Sono innanzitutto dispiaciuta perché chi ti conosce sa che c’è stata le possibilità di farti conoscere solo al 30% di quello che sei (c’è sempre chi fa più fatica ad adattarsi a determinati contesti) dispiaciuta perché so che c’era tanto

di quel materiale che meritava l’attenzione di un pubblico vasto (molti neanche immaginano) e soprattutto dispiaciuta perché lì dentro eri il perfetto esempio di chi con

silenzio educazione e lealtà lottava per il suo sogno. Come ci siamo detti probabilmente per qualche assurda ragione doveva andare così e tutto ciò che è destinato a raggiungerti troverà la strada”. Il messaggio di Naomi per Cricca, infine, sembra concludersi con un consiglio destinato al giovane nella speranza che lui non si faccia abbattere dal primo “fallimento” e che guardi al futuro con rinnovato ottimismo, verso la realizzazione del sogno di fare della musica il suo lavoro, la fonte di successo e guadagno: “Non mollare mai, conserva quella determinazione che ti appartiene, credici fino in fondo e fai arrivare la tua voce ovunque. Ti meriti tanto bambino mio, questa è solo una parentesi di

vita”.

