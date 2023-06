Amici 22, Raimondo Todaro: “Abbiamo un rapporto particolare..”/ La verità su Alessandra Celentano

Amici 22 di Maria De Filippi, Raimondo Todaro si pronuncia senza filtri su Amici 22: l’intervista post-talent

Raimondo Todaro torna a catalizzare l’attenzione mediatica, rompendo il silenzio sui rapporti interpersonali con Alessandra Celentano, la “rivale intima” ad Amici 22 di Maria De Filippi. L’occasione che ha di parlare della equipollente insegnante di ballo ad Amici 22 é un’intervista da lui concessa in occasione della partecipazione all’evento organizzato con la sua Todaro Dance Academy al Teatro Metropolitan di Catania, la “Serata da Sballo” del 2 giugno 2023. Incalzato dalle domande di Qds, l’insegnante di ballo non nasconde di aver maturato ad oggi un rapporto complesso con la nipote del Molleggiato Adriano Celentano, alludendo in particolare agli aspetti del loro legame, al di là dell’astio negli scontri dovuti a divergenze di forma mentis inconciliabili, che non trapelano dalla TV : ” Al di fuori del lavoro…Siamo dei buoni amici e ci troviamo molto bene. Sul lavoro sì, nel senso che non fingiamo. Anzi, per come sono fatto io, per litigare con una persona in maniera così accesa devo averci un rapporto stretto -fa sapere, per poi svelare ancora dei rapporti con Alessandra Celentano-, altrimenti evito anche di discuterci. Abbiamo un rapporto un po’ particolare perché siamo molto legati, ma allo stesso tempo litighiamo tanto perché poi ognuno di noi crede fermamente nel suo lavoro e crede fermamente nei propri ragazzi”.

Amici 22, Raimondo Todaro: "Mi sono battuto per averlo.."/ Il retroscena su Mattia Zenzola

E alla domanda di quale sia l’identikit del buon maestro di danza, poi, Raimondo Todaro palesa di differire da Alessandra Celentano nel dirsi interessato ad ogni aspetto del ballerino allievo, anche relativamente alla sfera di vita privata.

L’identikit del maestro perfetto, secondo Raimondo Todaro

Questo, mentre la Celentano a lezione ha, in più di un’occasione ad Amici, invitato gli allievi a lasciare a casa i problemi: ” Dal mio punto di vista, un buon maestro di danza deve pensare h 24 ai suoi ragazzi. La lezione non finisce in sala, ma il maestro deve accertarsi che facciano una vita sana, che mangino e dormano bene, che si riposino bene e che non facciano cavolate al di fuori della sala perché tutto quello che porti in pista riguarda anche inevitabilmente la tua vita privata. Dico sempre ai ragazzi”.

Todaro e Mattia Zenzola vittime di uno scherzo in teatro/ Raimondo sbotta sui social

Quindi, la conclusione di Raimondo, che di fatto ha vinto Amici 22 sbaragliando la concorrenza di Alessandra Celentano e l’altro equipollente insegnante di ballo Emanuel Lo, attraverso il trionfo del pupillo latinista Mattia Zenzola: “‘Voglio sapere tutto di voi: se avete qualche problemino a casa, se ci sono problemi in famiglia o a scuola’, perché poi sono cose che porti anche in sala”. Insomma, Raimondo Todaro si dice “padre metaforico” dei figli “allievi”.

LEGGI ANCHE:

Raimondo Todaro torna a Ballando con le Stelle?/ La presunta lite con Maria De Filippi...

© RIPRODUZIONE RISERVATA