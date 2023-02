Amici 22, Ramon Agnelli in crisi: lascia il serale ed é eliminato?/ “Ho mollato…”

Amici 22 di Maria De Filippi, Ramon Agnelli in preda alla crisi personale: é un nuovo ritiro/eliminato?

La competizione di Amici 22 di Maria De Filippi si fa dura e, in vista del serale, Ramon Agnelli potrebbe rivelarsi un eliminato, dal momento che si lascia andare ad uno sfogo che potrebbe preludere ad un ritiro dal talent. In confidenza tra le mura della scuola più spiata dagli italiani, con Angelina Mango, il ballerino palesa la sua paura dovuta alle incertezze nella vita, in primis quella di vedersi completamente stravolti i progetti o comunque il suo futuro. Dei timori legati anche alla mancanza della madre, dal momento che la donna é venuta improvvisamente a mancare, lasciando Ramon Agnelli orfano della donna che lo ha messo al mondo. Nonostante la passione nutrita per anni, al fine della concretizzazione del sogno di affermarsi come ballerino, Ramon Agnelli ha, inoltre, ad un certo punto abbandonato la danza. Due stravolgimenti repentini che hanno segnato nel profondo la vita dell’allievo di Amici 22 e alla luce di cui non si escluderebbe la possibilità che Ramon possa nuovamente dire addio al sogno di fare danza, lasciando il talent show. Una decisione sofferta sarebbe,quasi certamente, quella dell’addio alla danza. Così come emerge nel dialogo registrato al daytime del talent datato 22 febbraio 2023. “Avere una sconfitta vuol dire non sapere fare una cosa per me- esordisce nello sfogo il ballerino, mentre si confida con l’altra concorrente come lui ammessa al serale di Amici 22-. Io questa estate ho mollato la danza. Credimi, io ho mollato la danza. Vorrei veramente avere una bacchetta magica e sapere al cento per cento se sto facendo la cosa giusta oppure no. Se sono felice?”.

Il ballerino sembra vivere una forte crisi personale e artistica, anche se ora indossa l’ambita maglia dorata di accesso alla fase serale del talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi. “Non lo so perché poi mi do fastidio quando poi sto così, capito? Mi do fastidio perché io non ho nulla per cui lamentarmi”, prosegue lo sfogo tra le lacrime di Ramon Agnelli, mentre a rincuorarlo sono i compagni di studio. C’é anche la ballerina Megan Ria, che gli ricorda l’importanza della passione che nutre per la danza.

“È che non so fare nient’altro nella vita- fa sapere il seralista, poi, in aggiunta, lasciandosi andare al singhiozzo del pianto al pensiero di quanto sia stata importante la danza che non lo ha mai abbandonato ed é la sua forza oltre i dolori-. Ho perso tutto nella mia vita”. E conclude, sibillino, menzionando non troppo velatamente anche la perdita della mamma: “È sempre stata una costanza la danza. Però mi porto sempre tanto dolore e tanta felicità. E non capisco mai quale è di più e quale di meno. Che difficile che è, mamma mia”.

Che Ramon Agnelli stia meditando il ritiro e/o si riveli un nuovo eliminato ad Amici 22, nel mezzo della crisi dell’io che ora lo coinvolge? L’ipotesi di un preannunciato addio del ballerino, al talent, non si direbbe azzardata, quando ormai manca poco al via al serale di Amici.

