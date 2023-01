Amici 22, Samuele Antinelli eliminato?/ L’ultimatum di Raimondo Todaro

Amici 22 di Maria De Filippi, Samuele Antinelli é il nuovo eliminato? Il confronto

Mentre si fa sempre vicino il via al serale di Amici 22, previsto per la primavera 2023, Samuele Antinelli é tra i concorrenti a rischio eliminazione dal talent. O almeno questo é stando a quanto emerge nel daytime del format Mediaset, in onda su Canale 5 e in streaming su Mediaset infinity e Wittytv il 9 gennaio 2023. A rendere palese che Samuele Antinelli possa essere eliminato nell’immediato é l’insegnante di danza, Raimondo Todaro. In un confronto in sala-studio con il giovane ballerino, l’insegnante ed ex ballerino professionista di Ballando con le stelle in casa Rai lancia una sorta di ultimatum a Samuele Antinelli, nella speranza che lui possa presto sfoderare il meglio di sé, nel tentativo di salvarsi e nel circuito ballo e ottenere l’ambita maglia dorata di accesso al serale di Amici 22. Ovvero la fase del talent che andrà in onda in prima serata TV.

Samuele Antinelli non é tra i concorrenti ammessi al serale?

“Il motivo per cui ti sei qui dentro é perché del potenziale c’é – esordisce Raimondo Todaro nel confronto con il ballerino allievo-. Spero vivamente che tu capisca che qualcosa c’é e devi trovare il modo in te stesso di tirarlo fuori”. Insomma, sembra chiaro che Samuele Antinelli rischi di non confermarsi al banco di studio occupato nella scuola di Canale 5. E Samuele stesso ne é consapevole, e la messa a rischio che sente sulla pelle lo avrebbe già sospinto a dei miglioramenti: “Lo hai detto che questo mezzo fuori e mezzo dentro mi ha dato la carica”, ammette quindi al maestro, che di tutta risposta gli lancia infine il finale ultimatum: “e io voglio che tu non ti dia già per eliminato devi fare di tutto per rimanere qui dentro, solo così ti puoi salvare”.

