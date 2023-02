Amici 22: Samuele Gianmarco e Mattia eliminati?/ Celentano li convoca: é polemica

Amici 22 di Maria De Filippi, Alessandra Celentano convoca Samuele Segreto, Gianmarco Petrelli e Mattia Zenzola:

Si infiamma la competizione di Amici 22 di Maria De Filippi e l’annessa polemica, che vedrebbe Gianmarco Petrelli, Samuele Segreto e Mattia Zenzola prossimi eliminati. Il rinnovato daytime del talent prodotto e condotto da Maria De Filippi, datato 1° febbraio 2023, vede Alessandra Celentano convocare i tre allievi ballerini della scuola, dopo che il collega insegnante di ballo, Raimondo Todaro, ha segnato la messa in discussione di Gianmarco alla nuova puntata domenicale. Il prof ha chiamato il pupillo della maestra, Gianmarco Petrelli, ad una coreografia di danza di difficoltà media, palesando di non ritenere che il giovane sia meritevole dell’accesso al serale del talent. E alla convocazione dei tre ballerini allievi, Alessandra tiene a chiarire la sua posizione, rispetto al compito che metterebbe in discussione il suo pupillo. Ossia, comunica ai tre chiamati a rapporto che, nessuno, più in generale tra i concorrenti ballerini nel circuito ballo, sia all’altezza di eseguire il compito.

Web diviso sulla convocazione ad Amici 22

“Per me la conclusione é che nessuno qui sia in grado di fare questa cosa- tuona la Celentano, guardando negli occhi Samuele Segreto e Mattia Zenzola, come una sfida- e io non vi ho voluto appositamente assegnare questo compito”. Insomma, alla messa in discussione di Gianmarco, Alessandra replica con una sentenza critica sulll’allievo di Emanuel Lo Samuele e l’allievo di Raimondo Todaro, Mattia.

Stando allo stato dell’arte, anche alla luce della convocazione, quindi, Samuele, Mattia e Gianmarco si direbbero ad alto rischio eliminazione, prima del via al serale del talent. E se Gianmarco nutre il sospetto che la maestra possa non confermarlo per l’ammissione al serale della new entry nel team, Paky, Samuele e Mattia si palesano spiazzati dalla sentenza di Alessandra .

“Bene come Michele Esposito non penso di farlo” – é la reazione a caldo di Samuele, rispetto alla dimostrazione della choreo eseguita magistralmente dal ballerino professionista di Amici 22 ed ex allievo di Amici 21, Michele Esposito. Tuttavia il giovane presume di poter raggiungere la sufficienza piena, con l’esecuzione del compito. Del tutto raggelato e senza parole reagisce Mattia Zenzola, che nell’ultimo periodo aveva ricevuto il sostegno di Alessandra Celentano in occasione di lezioni aggiuntive al percorso di studio intrapreso con Raimondo Todaro. Insomma, tre ballerini di Amici 22 sono a rischio e, intanto, si infiamma la polemica web su Amici 22.

I telespettatori attivi via social contestano a gran voce l’ingresso delle new entries, tra i concorrenti, a discapito dei veterani, quando ormai manca poco al serale del talent e si registrano anche tra i nuovi delle prime eliminazioni. Come il caso di Eleonora Cabras, prima voluta e poi eliminata per il volere del professore di danza, Raimondo Todaro. “La Cele incoerente come sempre: lei stessa ha dato compiti non fattibili a vari allievi sostenendo che dopo vari mesi di studio avrebbero dovuto riuscire a svolgerli”, si legge in uno dei commenti critici, e non manca chi invece spende parole di sostegno per la maestra: “La cele divinaaaaaaaaaaaaaaaaa!”. C’é chi infine invoca l’intervento della conduttrice Maria De Filippi, per la fine della guerra tra i professori: “alla Celentano è tutto permesso…non dovrebbe infierire sul lavoro degli altri professori… ma Maria perché non interviene e la blocca?”.

Samu pensa di poter raggiungere la sufficienza nella coreografia svolta da Gianmarco per volere del maestro Todaro nella puntata di Domenica… #Amici22

















