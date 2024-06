Angelo Trementozzi, chi è l’ex marito di Alessandra Celentano/ “Non ci siamo mai allontanati…”

Chi è Angelo Trementozzi?

La nota ballerina e maestra di Amici di Maria De Filippi, Alessandra, sarà una delle protagoniste di “Verissimo-Le Storie”, in onda domenica 9 giugno, e parlerà della sua vita privata. La parte più importante della vita privata della ballerina è sempre stata la famiglia e più di 10 anni fa Alessandra Celentano ne stava costruendo una con l’ex marito Angelo Trementozzi, un uomo che lei ha amato e con cui ha condiviso ben 5 anni di matrimonio.

Angelo Trementozzi, classe 1971, è un commercialista e docente universitario e lavora nell’ambito della finanza e della consulenza aziendale. Dopo la laurea in Business and Economic, Angelo ha ricoperto il suo primo ruolo da docente presso l’Università Europea di Roma, insegnando Corporate Finance ed Economia e Mercati Finanziari e dal 2008 lavora nello studio di famiglia come commercialista ed è anche presidente di un’associazione sportiva di karate. Un uomo ambizioso, apparentemente perfetto per la ballerina, ha deciso di separarsi da lei nel 2012, da quel momento lei ha sempre dichiarato di essere rimasta single e casta, lui invece si è risposato ed è diventato padre di una bambina.

Perché Alessandra Celentano e il suo ex marito Angelo Trementozzi si sono lasciati?

Dopo aver scoperto che l’ex marito Angelo Trementozzi si era sposato di nuovo ed era anche diventato padre, Alessandra Celentano dichiarò a La volta buona: “Mi ha fatto strano ma non male, mi ha fatto bene. Era il suo sogno e se vuoi veramente bene a una persona sei felice per lui non puoi essere egoista”.

La ballerina ha sempre spiegato che tra lei e l’ex marito Angelo Trementozz i rapporti sono rimasti buoni, ma allora perché i due si sono lasciati? A quanto pare lui voleva avere dei figli mentre la Celentano, che durante gli anni di nozze ha dovuto affrontare vari problemi familiari e la malattia dei genitori, non poteva. La ballerina ha dichiarato: “Volevamo figli che non sono venuti, per lui era fondamentale, io ero più fatalista. Per lui era un dolore quasi fisico. Quindi io ho dovuto fare una scelta: se seguire la mia prima famiglia o la mia seconda famiglia. Dopo anni di lavoro sul rapporto e sulle problematiche è andata così. L’amore, il rispetto, il bene, la fiducia non sono mai mancati Non ci siamo mai allontanati. Credo che sia importante. È un peccato, quando c’è stato un grande amore, che poi finisca tutto e ci si odi”.

