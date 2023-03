Amici 22, Samuele Segreto conquista World of dance/ Il nuovo traguardo

Amici 22 di Maria De Filippi, Samuele Segreto conquista la collaborazione con World of dance

Quando il serale di Amici 22 di Maria De Filippi si dice ormai alle porte, Samuele Segreto conquista un nuovo traguardo, che porta il nome di World of Dance. Si tratta della chance di un videoclip che in esclusiva assoluta Samuele Segreto si conquista in partnership con la dance company di risonanza internazionale, World of dance. La community di risonanza globale é attiva via Instagram, con un profilo che vanta il seguito social stimato oltre 1 milione di follower. Mentre gli spoiler TV di Amici news e Superguida TV lo preannunciano come uno tra i 15 concorrenti ammessi al serale di Amici 22, in partenza il 18 marzo 2023, Samuele Segreto apprende il nuovo traguardo raggiunto, in un sentiment che fonde entusiasmo unito a commozione travolgenti. “Anche il significato e quello che pensavo mentre ballavo non so se riesce a trasparire- é in sintesi la reaction del ballerino di hip hop al traguardo raggiunto, il video realizzato in collaborazione con World of dance -, la canzone dice ‘non mi lamenterò, la vita é bellissima’ e io ci sto lavorando davvero sul senso”.

Samuele Segreto manda in tilt il web con World of dance

La choreo in formato video é stata condivisa dal celebre profilo Instagram di World of dance, che immortala Samuele Segreto mentre presta il suo volto, il suo corpo e le sue dance moves alla community di fama mondiale. L’opera coreografata di Samuele Segreto vuole essere un invito generale a concepire la vita sempre e comunque in positivo, quando nel bene e nel male ogni sua sfaccettatura rappresenta una grande chance, e dalla crisi può nascere una crescita quando la speranza e la forza di volontà la fanno da padrone.

Un po’ come accade per Samuele Segreto, che nonostante gli up and down nel suo percorso di studio, ad Amici 22, consegue l’ambita collaborazione con World of dance. E l’opera é ora un post virale via social, con oltre 4mila like tra i consensi del web in visibilio.

In vista del Serale i professori di canto e di ballo convocano singolarmente gli allievi in studio, una sorpresa per Samu e… Clicca subito qui per rivedere la puntata di oggi di #Amici22 👇https://t.co/dZ75uswbxb — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 9, 2023

